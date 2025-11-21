Volley, Puliservice: il capitano Suelen Oliveira suona la carica

La Puliservice lancia la sfida. Nata all’interno del progetto sinergico della Domotek Volley, sempre all’interno della scuderia Sportspecialist di Antonio Polimeni, la realtà in rosa si va ad intersecare con quella di C Maschile, new entry assoluta a nome Dhelios.

Squadra femminile che promette ottime cose e buoni progetti per il futuro, grazie ad un lavoro sul settore giovanile che, anche grazie al traino della Serie A3, sta crescendo giorno dopo giorno e che, stasera alle ore 19, scenderà in campo in casa, al Palaboccioni, contro l’Arpaia Lamezia.

Attraverso il magazine della Fipav Calabria, fatto il punto con una delle giocatrici più importanti e conosciute del roster di mister Franco Giglietta, quest’ultimo, risorsa importante per il volley nazionale, rientrato in Calabria dopo l’esperienza in Veneto.

Ecco le impressioni Suelen Oliveira, il capitano. Come procede il cammino? “Allora direi più che positivo, abbiamo un mix equilibrato fra giovani e senior, le ragazze sono brave, tecnicamente abbiamo un bel gruppo. Diciamo che nonostante “la mia età” non mi pesa il fatto d’aver compagne molto più piccola, anzi mi sento onorata di ancora poter giocare e contribuire in qualche modo con la loro crescita e per la squadra e per la nostra società.

Non abbiamo fatto ancora nulla, è presto ma ci credo molto nel nostro gruppo, puntiamo in alto e lavoreremo molto per raggiungere i nostri obiettivi. La Società ci ha creduto in noi, non possiamo oltre che lavorare sodo e portare soddisfazione “a casa“.

Un’impressione sulla Sportspecialist in senso generale?

“La società è molto ambiziosa, in pochi anni a Reggio è diventata un punto di riferimento e crescita, dal settore giovanile che è in crescita e sono molto contenta che hanno deciso di investire sulla squadra femminile, subito obbiettivi non indifferente, dimostra tanto carattere e forza, ho accettato partecipare dal progetto proprio per questo, spero riuscire ad aiutare le mie compagne e portare in alto il nome della società. Colgo l’occasione per ringraziare il gruppo per il ruolo da capitano (non credo che sono in grado- scherza) e per l’opportunità di ancora giocare”.