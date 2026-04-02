Volley: la Puliservice si impone in trasferta, battuto Castrovillari

E’ iniziato il quarto di finale playoff per la Puliservice Reggio Calabria.

Dopo aver battuto con un secco tre a zero all’andata ed al ritorno, la Magna Graecia Catanzaro, le ragazze di Franco Giglietta e Luciano Azzarà hanno ripreso il proprio cammino nella lontana Castrovillari.

E’ successo al Palafilpo. 1 a 3 in casa della Gts Avolio Volley. Inizio devastante con un secco 8 a 25.

Riscossa delle pallavoliste del Pollino nel secondo set, 25 a 19.

Ritorno al successo con un tonico 18 a 25 ed un finale nel quarto set chiuso sul 10 a 25.

Partita dai due volti contro un avversario giovane ma ostico.

Partenza sprint nel primo set, con una buona efficienza in battuta che ha fatto letteralmente la differenza.

Nel secondo set un calo di concentrazione delle amaranto provocherà la riscossa del Castrovillari, giovane ma agguerrito che approfitterà mettendo in mostra potenziale e la spavalderia tipica di chi è giovane, voglioso e non ha nulla da perdere.

Sull’uno pari, la riscossa amaranto, compattando immediatamente è imperiosa: ritorno in campo con il piglio giusto, imponendo il gioco e chiudendo la partita con una buona prestazione dell’intero collettivo.

Adesso, spazio per la sosta per le festività pasquali:il return match si giocherà l’undici aprile alle ore 19 al Palaboccioni.

Serie programmata al meglio delle due sfide: chi vince accederà alla semifinale.

In caso di ribaltamento dei set visti a Castrovillari da parte dell’Avolio si procederà con il criterio del Golden Set, 15 punti in più da giocare per passare il turno.

Chi vincerà questo quarto di finale sfiderà la vincente della gara tra Arpaia Lamezia e Bisignano. Nella prima sfida ha vinto la formazione lametina, già avversaria di Coppa delle amaranto, 3 a 1.