Volley: la capolista Puliservice non si vuole fermare più

Guai a dare nulla per scontato. Le amaranto di mister Giglietta veleggiano i classifica e vogliono continuare a fare gruppo e vincere. 8 successi, di cui uno solo al tie-break.

Vetta della classifica con due punti di vantaggio sull’inseguitrice New Teosidos.

Voglia di continuare a farlo, affrontando le giovani Evergreen di Bova, l’avversario odierno.

Gruppo in salute con l’unica giocatrice, ancora in recupero, che è la brava ma sfortunata D’Elia: l’atleta ha iniziato il lavoro differenziato e potrebbe essere pronta per la prima del girone di ritorno.

Nel frattempo, è stata ben sostituita dalla giovane Sartiano.

Oggi, si vuole continuare a far bene, senza dare nulla per scontato, inclusa la classifica, al momento magra, delle giovani avversarie.

La gara è inserita all’interno del sabato amaranto che inizierà alle ore 17, al Boccioni con la gara tra l’Amaro Dhelios e la Luck-Tigano.

A seguire, alle ore 19, spazio per la sfida in questione.

La capofila, invece, la Domotek Volley di Serie A3, è attesa a Terni, dove domenica 7 dicembre alle ore 16 sfiderà la neopromossa compagine umbra.