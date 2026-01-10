Volley: la Puliservice si prepara per il derby più importante

All’andata fu 3-0 per la Puliservice. Domenica, il rettangolo di gioco sarà sempre lo stesso, il Palaboccioni.

big match e partitissima domenica 11 gennaio alle ore 19.

Le amaranto giocheranno in casa dell’inseguitrice New Teodosis.

Nella gara di andata, le amaranto giocarono senza il libero Elisa D’Elia, oggi recuperata e punto di forza del club.

La New Teodosis, invece, giocò senza due giocatrici importanti come Barresi e Praticò.

La classifica sorride alle ragazze di Mister Giglietta, che hanno iniziato il 2026 con buone indicazioni dal match di Coppa “Memorial Sergio Sorrenti”, vinto, nella sfida di andata, 3-0 contro Pizzo.

Ha fatto lo stesso la New Teodosis battendo 3-0 Crotone.

In classifica, le amaranto hanno 35 punti ed una gara in più: hanno perso un solo punto per strada nel girone di andata sul campo dell’ItalSoft Gioia Tauro.

Per le avversarie, si tratta di una sorta di operazione “sorpasso”, complici di 30 punti fatti e le undici gare giocate.

Insomma, per Capitan Oliveira e compagne, si tratta di un vero e proprio Big Match.

Tanta esperienza e qualità per l’avversario che punta forte su Marta Pugliatti, leader della squadra, giocatrice importante e fuoricategoria. La palleggiatrice Katia Romeo,la centrale Falcone, l’opposto Foti e Alessandra Cangemi, atleta di equilibrio molto forte nei fondamentali di seconda linea, sono punti di forza assoluti per il club avversario.