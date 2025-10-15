Volley: la Puliservice Reggio Calabria esordisce con una vittoria storica

Buona la prima, anzi, storica. La Puliservice Reggio Calabria, società in forza alla Sportspecialist, ha esordito nel campionato femminile con una vittoria che sa di storia. A commentare il successo è la palleggiatrice Giorgia Fiorini, che subito dopo la gara ha tracciato un bilancio dell’esordio tra soddisfazione e voglia di migliorare.

“Una vittoria storica – esordisce Fiorini – perché è la prima partita della Sportspecialist al femminile. È meritevole che siamo partite bene con una vittoria, ma ancora dobbiamo un po’ carburare. Ne vedrete delle partite migliori di queste, sono sicura. L’importante, però, era partire bene. Siamo partite con costanza e ci dobbiamo solo conoscere“.

Non è stata una partita facile, anzi contro Filadelfia. La squadra ha mostrato carattere, soprattutto nel secondo set, quando è riuscita a recuperare uno svantaggio iniziale di 6-0. Un momento che, secondo Fiorini, ha messo in luce l’anima del gruppo.

“Secondo me è scattato il gruppo – spiega la palleggiatrice – siamo veramente un bel gruppo anche al di fuori della palestra, e si è visto anche un po’ di carattere, un po’ di esperienza. Secondo me è stata la parte migliore della partita, perché abbiamo dimostrato di essere capaci di recuperare anche in un momento buio“.

A guidare la squadra c’è il mister Franco Giglietta, con cui le atlete sembrano aver già trovato un’intesa solida. “Ci troviamo bene con il mister – conferma Fiorini – siamo un gruppo e l’intesa è la medesima anche col secondo, con Luciano Azzarà“.

Un esordio, dunque, che vale più di due punti in classifica: un’affermazione di identità, di spirito di squadra e di quella resilienza che in campo fa la differenza. La Puliservice Reggio Calabria ha lanciato il suo messaggio: c’è ancora margine di crescita, ma l’intesa e la determinazione non mancano.