Volley: Puliservice in cerca di immediato riscatto ancora a Lamezia

Vincere per riscattarsi dalla prima sconfitta assoluta della stagione. Vincere per prepararsi al meglio al return match di Coppa Calabria, Memorial Sorrenti, in programma, il 20 febbraio, mutando orario e campo, in scena alle ore 20.45 al Palaboccioni.

Vincere per confermarsi padrona del girone, che, in campionato ha perso solo un punto per strada.

Non sarà facile.

L’Arpaia Lamezia è una squadra in crescita continua.

La fuori-categoria Stefania Papa e le sue compagne hanno dimostrato, con la vittoria al tie-break in Coppa, di essere un osso durissimo.

Dunque, prova sfidante ed allenante anche in vista del prossimo PlayOff per la capolista Puliservice.

Nella gara di andata, in campionato, terminò 3-0 con un secco 25-16,25-22 e 26-24.

Le amaranto giocheranno, ancora una volta al Palagatti alle ore 16.30 di sabato 14 febbraio 2026.

Cinque giornate al termine della regular season prima di volare al PlayOff. Foto:G.Scalese