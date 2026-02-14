City Now

Volley: Puliservice in cerca di immediato riscatto ancora a Lamezia

Prova sfidante ed allenante anche in vista del prossimo playoff

14 Febbraio 2026 - 11:17 | Comunicato

Puliservice battuta

Vincere per riscattarsi dalla prima sconfitta assoluta della stagione. Vincere per prepararsi al meglio al return match di Coppa Calabria, Memorial Sorrenti, in programma, il 20 febbraio, mutando orario e campo, in scena alle ore 20.45 al Palaboccioni.
Vincere per confermarsi padrona del girone, che, in campionato ha perso solo un punto per strada.
Non sarà facile.
L’Arpaia Lamezia è una squadra in crescita continua.
La fuori-categoria Stefania Papa e le sue compagne hanno dimostrato, con la vittoria al tie-break in Coppa, di essere un osso durissimo.
Dunque, prova sfidante ed allenante anche in vista del prossimo PlayOff per la capolista Puliservice.
Nella gara di andata, in campionato, terminò 3-0 con un secco 25-16,25-22 e 26-24.
Le amaranto giocheranno, ancora una volta al Palagatti alle ore 16.30 di sabato 14 febbraio 2026.
