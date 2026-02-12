Volley: per la Puliservice, la prima sconfitta stagionale arriva in Coppa

Arriva la prima sconfitta in assoluto nella storia della giovanile Puliservice Reggio Calabria.

Termina 3-2 al tie break al Palagatti all’interno del quarto di finale del Memorial Sergio Sorrenti.

Mister Giglietta, mister della capolista aveva avvertito sulle insidie del caso e così è stato.

Mercoledì 18 febbraio le amaranto avranno la possibilità di ribaltare il match, sul neutro di Cinquefrondi alle ore 20.30.

Questi i set:17-25,25-22,15-19,16-25 e 15 a 8.

Come da previsioni, partita intensa a tratti spettacolare con due set giocati in modo impeccabile senza sbavature dalle reggine. Nel secondo e terzo è venuta meno la continuità nella fase cambio palla e le pallavoliste lametine, state brave ad approfittarne trascinate da Stefania Papa in serata di assoluto spessore tecnico. Nel tie break Lamezia parte forte e pur lottando su ogni palla la Puliservice non è riuscita a recuperare lo svantaggio iniziale. La testa volge al campionato, dove Capitan Suelen Oliveira e compagne giocheranno ancora a Lamezia.

Successivamente, si penserà all’accesso alla Final Four di Coppa che sarà tutto da decidere nella gara di ritorno.