Volley: Puliservice ancora una volta devastante. Partita mai in discussione

Nuovo match senza storia al Palaboccioni. La Puliservice è un autentico caterpillar.

Battuta in scioltezza anche la Pepea Soverato.

3-0 dirompente con risultato e set mai in discussione.

Gara rapida ed efficace, tante schiacciate per tutto il gruppo di Mister Giglietta che palesa tantissima caratura tecnica ed affila le armi in vista della post-season a sole 4 giornate dal termine della stagione regolare.

Schiacciante il primo set, 25 a 3. 25 a 16 e 25 a 8 il secondo ed il terzo.

A riposo qualche importante effettivo, spazio per tutto il parco giocatrici ruotando e facendo bene pallone dopo pallone.

Sabato prossimo, alle ore 18.30 sfida importantissima, per rodare giocatrici e mezzi in chiave Playoff e non perdere punti per strada: si giocherà in casa dell’Arpaia Lamezia, temibile terza forza del torneo.