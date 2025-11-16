Volley: vittoria nel big match e vetta della classifica per la Puliservice

La Puliservice Reggio Calabria, squadra facente parte del network Sportspecialist, s’insedia sulla vetta del girone B della Serie C Femminile.

Percorso netto, con un solo successo al tie break sul campo dell’inseguitrice Gioia Tauro ed una nuova vittoria nel bagaglio.

Le ragazze di Mister Franco Giglietta sopperiscono alle assenze (Nava in panchina solo per onor di firma,stoica accanto al suo gruppo, aspettando il ritorno in scena del libero D’Elia) e vincono in scioltezza in trasferta.

Gara, per certi versi simile a quella offerta nell’ultima in casa contro Radioxstore Lory Volley Pizzo.

Le amaranto hanno comandato le danze al Palasport di Sant’Andrea dello Jonio Apostolo.

Battuta la Pepea di Soverato,giovane compagine che poco ha potuto contro la forza ed il miglioramento collettivo delle amaranto.

Vince Reggio Calabria 11-25,17-25 e 9 a 25 finale per il decollo sulla vetta della classifica.

Sabato 22 novembre, la compagine reggina ritornerà in scena tra le mura amiche del Palaboccioni per ospitare l’Arpaia Lamezia, inseguitrice insidiosa delle zone altissime di classifica.