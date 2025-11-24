Volley: la Puliservice non si ferma più. Ennesimo successo

La Puliservice Reggio Calabria, squadra legata all’ambizioso progetto Sportspecialist è ufficialmente in volo. La squadra femminile, legata alla Domotek Reggio di Serie A3, vince e vola in classifica isolandosi al primo posto.

Percorso netto, o quasi, per le ragazze di mister Franco Giglietta e Luciano Azzarà.

Ancora un successo, con qualche piccola sbavatura, ma netto e concreto.

3-0 anche contro l’Arpaia Lamezia.

Termina 25 a 16, 25 a 22 e 26 a 24, contro la combattiva compagine lametina, giovane ma davvero agguerrita.

Primo set da incorniciare per le amaranto.

L’avversario, ben allenato e giovane, con un atleta d’esperienza e valore come Stefania Papa, ha reagito con grinta nel secondo set.

Molto bene in reazione nella seconda parte di gara le amaranto.

Giulia Speranza ed il Capitano Suelen OIiveira colpiscono con grinta, minuti e qualità per Neri, bene Martina Salvatore ma è il gruppo, sopperendo ancora una volta all’assenza di D’Elia,il libero titolare a fare la differenza.

La Puliservice si proietta, adesso, verso il difficile impegno nel derby contro la Elio Sozzi.

La società amaranto ha aderito, sia nella sfida della C Maschile a marchio Dhelios che nella gara in rosa al progetto “IO MURO LA VIOLENZA” che ha coinvolto tutti i campi trasformando il tifo in un grande gesto di solidarietà!