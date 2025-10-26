Volley, derby reggino alla Puliservice: terza vittoria su tre e primato

La Puliservice Reggio Calabria, la formazione in rosa del progetto Sportspecialist, non delude le attese e firma il tris di vittorie nel campionato di Serie C Femminile, imponendosi nel derby contro la New Teodosis Reggio Calabria con un netto 3-0 (25-21, 25-9, 25-13).

Un successo fortemente voluto dalle ragazze di mister Giglietta e del suo assistente Azzarà, che hanno dominato l’insidioso confronto cittadino davanti al tutto esaurito del Palaboccioni.

Nonostante l’assenza del libero D’Elia,giocatrice basilare del club, sostituita dalla giovane Sartiano, il collettivo ha dato prova di grande maturità, sopperendo brillantemente e mostrando un gioco che si sta fortificando minuto dopo minuto.

A guidare la squadra sono stati i servizi implacabili di Dalila Verduci, mentre in attacco hanno brillato Giulia Speranza e Suellen Oliveira, ben supportate dalla palleggiatrice Fiorini. Una prestazione di gruppo che lascia ben sperare per il prosieguo del torneo.

Non di certo una vittoria scontata contro un gruppo esperto, collaudato con tante giocatrici di valore e tecnica. Primo set complicato e vinto con forza, secondo e terzo, messo in scena con grinta e determinazione.

Complice un turno di riposo, le ragazze potranno ora ricaricare le batterie prima di ritornare in campo, nuovamente al Palaboccioni, sabato 8 novembre per affrontare il Pizzo. Intanto, il volley reggino non si ferma: oggi pomeriggio è in programma l’esordio in Serie A3 Maschile della Domotek, massima espressione del volley calabrese in casa del Galatone alle ore 18.