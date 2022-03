Volley: capolavoro Reghion, battuta l'Accademia Benevento

Successo fondamentale in chiave salvezza. Sempre più lontana la zona pericolo

Arriva la vittoria contro la seconda in classifica Accademia Benevento. Meritatissimo successo per 3-1 per la Volley Reghion. Primo set che vede entrambe le formazioni “studiarsi”.

È brava la Reghion a creare un break fatto di buone difese e attacchi mirati, che costringono la formazione ospite a chiamare timeout dopo un ace di Salvatore, che vale il 14-9. Al ritorno in campo le biancoblu non si fanno intimorire e continuano sulla loro strada collezionando difese che portano a punti fondamentali ai fini del 20-14 che vede nuovamente la sospensione da parte del Benevento. Alla ripresa c’è un batti e ribatti, segno che entrambe le formazioni vogliono difendere su ogni pallone, ed è più brava però la formazione di casa, che riesce a conquistare il punto che vale l’inerzia del set, per poi arrivare a conquistare l’intero parziale che vale l’ 1-0.

Il secondo set si apre con Benevento che inizia forte e va subito avanti creando un break di sei punti che costringe così Mister Pellegrino al timeout.

Al rientro sul terreno di gioco la Reghion prova a recuperare, ma le ospiti tengono colpo su colpo e vanno avanti anche di nove punti.

Le reggine non riescono a colmare il gap e così facendo il Benevento riesce a pareggiare i conti sull’uno pari.

Nel terzo parziale è un avvio in fotocopia del secondo, che vede le padroni di casa partire in sofferenza sotto i colpi della formazione campana.

Le biancoblu però provano a farsi sotto rimanendo sul meno quattro e piano piano riescono a ritrovare il pareggio sul 16-16.

Da segnalare un malore alla campana Russo, subito rientrato.

La Reghion, galvanizzata dal pareggio, trova anche il vantaggio con una grande prova corale e sul 22-20 il Benevento è costretto al timeout.

La formazione ospite prova a recuperare, ma le biancoblu non mollano e di forza conquistano per 25-22 il terzo set e si portano in vantaggio sul 2-1.

Il quarto parziale vede la Reghion partire forte e decisa imponendo un ritmo forte.

Sul 6-1 il Benevento chiama timeout, ma al rientro in campo la formazione di casa continua come una schiacciasassi e arriva all’11-3 e costringe ad una nuova sospensione il Benevento.

La musica non cambia e la Reghion vede la vittoria sempre più vicina e senza tregua aggredisce le campane e riesce a far suo il set che vale la vittoria per 3-1.

Una vittoria fondamentale per la Reghion in chiave salvezza, che permette così di spostarsi sempre di più dalle zone di rischio retrocessione.

"Nonostante il poco tempo avuto, abbiamo preparato la partita in due giorni" ha commentato Mister Pellegrino.

"Sono contento, perché giocare contro queste squadre, la squadra si può esaltare o perdere subito, le nostre ragazze si sono esaltate sin da subito - ha aggiunto - era una partita molto difficile contro una squadra che ambisce ai playoff ed è al secondo posto in classifica, una partita molto delicata sia per tutta la settimana sia per le cose che ci sono state. Merito tutto loro che soprattuto nel terzo set è cambiata la partita e nel quarto abbiamo saputo amministrare il vantaggio accumulato" ha concluso.