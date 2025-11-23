Volley: la Domotek non riesce a completare la rimonta

Non è bastata la spinta di un grande pubblico, valore aggiunto sempre

Ci hanno messo il cuore, ma non è bastato. Gli amaranto escono sconfitti 3-2 dal caldo campo di Sabaudia, ma proveranno il riscatto domenica prossima contro Napoli in casa.

Grande rimonta reggina, sospinta da un pubblico amaranto da favola che va elogiato perché è e sarà un valore aggiunto anche per il resto della stagione.

La Domotek schiera Laganà opposto, Lazzaretto in banda, Saitta al palleggio, De Santis libero con Presta e Rigirozzo centrali uniti allo schiacciatore Zappoli.

Nelle file della Viridex Sabaudia capitan Onwuelo è l’opposto, Panciocco e l’ex Soncini in banda, Mariani al palleggio, l’ex Stufano al centro con Pilotto.

Combattutissima sin da subito il primo set.

6 pari con una bella inchiodata di Luca Presta al centro.

Panicocco ed Onwuelo provano a spingere, la Domotek si scuote sempre verso al rimonta.

Continui +2 per i locali, tonici e con voglia di vincere (13-11).

E’ ancora la veloce di Presta a firmare il nuovo -1, prima della nuova parità.

Il nuovo break locale è immediato, subito 4-0 (con Mariani al servizio) con mister Polimeni che è costretto a chiamare time-out.

Gli amaranto si giocano la carta Francesco Ciramita al centro.

L’ex Stufano firma il punto del 20 a 16 per Sabaudia.

Onwuelo continua a spingere per due volte (22-17).

In campo anche Giulio Parrini per gli ospiti.

Il set passa dalle mani dell’altro ex di turno, Marco Soncini (24-17).

Grande reazione d’orgoglio degli amaranto che annullano 4 set point agli avversari (inclusi 2 aces di Lazzaretto).

I locali vincono il set con la nuova giocata decisiva di Soncini.

Nel secondo set, Sabaudia continua a martellare.

4-0 immediato. 7-4 successivo con la Domotek che insegue. Marco Soncini azzecca il lungolinea dell’8 a 4. Più Viridex che Domotek in questo frangente, con Onwuelo che spinge. Arriva anche l’ace di Mariani (11-6) che provoca il nuovo time-out amaranto. Si scatena anche Panciocco per il 14 a 9 in favore dei locali. Cambiando trame, la Domotek cerca la risalita.

Ciaramita si galvanizza e firma il 18 a 16, caricato dal pubblico ospite in trasferta. Si arriva al rush finale, 20 per Sabaudia, 18 per Reggio. Onwuelo sale in cattedra e firma il 23 a 19; sembra fatta per i locali.

Il muro di Sabaudia fa volare la squadra di casa al set point (24-19). Ancora Onwuelo, la chiude lui sul 25 a 20.

Il primo punto del terzo set lo segna Reggio Calabria.

Equilibrato l’avvio (5-5). Si gioca punto su punto, tra un ace del Sabaudia ed una pronta risposta di Zappoli. Tanti vantaggi amaranto che credono nella rimonta (7-8). Laganà e soci firmano il break, 11 a 14 che da nuove speranze agli ospiti. Sabaudia cerca una nuova rimonta immediata, la Domotek risponde con Lazzaretto.

Ancora il Capitano Laganà scrive il 15 a 18. Questa volta è la Domotek ad arrivare per prima a quota 20 (20-17). Laganà segna il 21 a 18 ed il pallone del 23 a 18. La pipe di Lazzaretto significa set-point (19-24).

Ancora Laganà chiude i conti con il terzo set che termina 21 a 25. Giochi riaperti, è 1-2 nel computo generale dei set.

Il primo punto del quarto set è della Viridex Sabaudia.

La trama non cambia neanche nel quarto set: equilibrio perenne, colpo su colpo. Voglia di tie-break per gli amaranto che volano sul +3, 9-12.

Un recupero magistrale di De Santis lancia la Domotek che cerca un nuovo allungo e colpisce con Laganà (15-17). Lazzaretto dalla seconda linea realizza il 16 a 19.

Il ventesimo punto porta la firma di Ciaramita al centro, in mezzo al tripudio dei tifosi amaranto.

Reagisce Soncini (17-20). Gli amaranto cercano il guizzo (20-23) ma Sabaudia non molla, fino in fondo.

Un errore al servizio del Sabaudia premia Reggio che vola il 21 a 24. Onwuelo, capitano del Sabaudia, scrive a referto il punto del 22 a 24. Enrico Lazzaretto la chiude sul 22 a 25 e si va al tie-break.

Nel quinto e decisivo set continua l’equilibrio.

La Domotek non molla fino alla palla decisiva del 8-7 per il cambio campo.

Sabaudia sale in cattedra, con grinta ed entusiasmo chiudendo i conti.

La Domotek, dopo aver dato tutto ed aver tentato il cambio con il giovane Mancinelli, non riuscirà più a risalire. Termina 15 a 8.

Il tabellino

Viridex Sabaudia-Domotek Volley 3-2 (25-21/25-20/21-25/22-25/15-8)

Viridex Sabaudia: Fattorini, Stufano 10, Mariani 5, Panciocco 17, Pilotto 13, Nasari 1, Onwuelo 26, Soncini 7, Rondoni 1, Serangeli, De Vito. All.: Beltrame.

Domotek Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli, Spinello, Zappoli 11, Presta 5, Lopetrone, Saitta, Innocenzi, Ciaramita 5, Laganà 25, Lazzaretto 24, Rigirozzo, Parrini. All.: Polimeni.

Arbitri: Martin Polenta di Ancona e Mariano Gasparro di Agropoli