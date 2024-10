Volley Serie B: dopo due giornate Domotek Reggio Calabria al comando

Due turni di campionato, sebbene siano soltanto l’antipasto di una lunga serie di portate sul tavolo apparecchiato del campionato di Serie B Nazionale di volley, fanno capire, soprattutto leggendo i risultati con le lenti dei pronostici della vigilia e della qualità del gioco espresso sul campo, a livello individuale e di squadra, cosa aspettarsi dai piatti preparati dagli “chef” seduti sulle rispettive panchine.

E le pietanze proposte finora sono state succulente per alcuni, da insaporire meglio per altri. Domotek Volley Reggio Calabria e Datterino Letojanni, né in trasferta, né in casa, hanno lasciato le briciole agli avversari: nemmeno un set perso, a conferma che, in estate, entrambe sono state ideate alzando l’asticella quanto più possibile. I reggini hanno fatto valere la propria forza sul campo di Bisignano e poi, nella prima casalinga al PalaCalafiore, contro la Paomar Volley Solarino Siracusa che, pure, a Reggio arrivava forte di un roboante 3-0 contro Ciclope Volley Bronte, a sua volta dotata di un roster di tutto rispetto valso, domenica pomeriggio, un successo senza difficoltà, al debutto tra le mura amiche nell’infuocato derby con Costa Dolci Papiro Catania. Sabato prossimo il sestetto amaranto di coach Antonio Polimeni saggerà le proprie ambizioni a Palermo, avversario la Re Borbone che al PalaOreto ha messo sotto Bisignano in una gara tirata e concedendo un set ai ragazzi di Bosco, ancora privi del Capitano Lucantonio Amodio.

La Domotek Volley sarà la terza squadra calabrese che si ritroveranno di fronte i palermitani condotti da Nicola Ferro e che all’esordio erano stati sconfitti nettamente in trasferta dalla Raffaele Lamezia.