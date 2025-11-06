Volley serie C femminile: la Puliservice pronta a tornare in campo

Le amaranto hanno sempre vinto e sono reduci da uno splendido trionfo

Il sabato amaranto si concretizza. Ritorna in campo la Puliservice Reggio Calabria per provare a vincere, convincere e portare a casa tra punti.

Sfida contro le giovanissime della Radioxstore Lory Volley Pizzo.

Il pomeriggio da casa Sportspecialist è super ricco: alle ore 17 di sabato 8 novembre si apre con la gara della C maschile dell’Amaro Dhelios contro Altaflex Catanzaro.

Alle ore 19, in trasferta, la Domotek di mister Polimeni gioca in casa dell’Avimecc Modica.

Allo stesso orario, al Palaboccioni, le pallavoliste di Mister Franco Giglietta scalpitano per are bene.

Attenti a non sottovalutare la giovane compagine di Pizzo, serbatoio della B.

Per loro: vittoria al tie-brak contro Evergreen di Bova all’esordio. Sconfitta a Campo Calabro, e con la New Teosidos per le giovani.

Un team composto da Under 16 molto promettenti, tante di queste convocate dalle varie selezioni regionali e nazionali.

In campo per fare esperienza. Le amaranto hanno sempre vinto e sono reduci da uno splendido trionfo nel derby contro New Teosidos di due settimane fa: il turno di riposo ha permesso allo staff tecnico di rendere ancora più compatto un gruppo che promette ottime cose.