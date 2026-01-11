Volley serie C maschile: il 2026 della Dhelios parte dal Boccioni

Prima di pensare alla Coppa Calabria, “Memorial Giancarlo Naso” che vedrà gli amaranto della Dhelios giocare contro Olimpia Bagnara e Luck in un raggruppamento a tre, prima di trasferirsi tutti al Palacalafiore per tifare per la prima squadra del network, la Domotek impegnata nella blasonatissima sfida di spareggio, il quarto di finale di Coppa Italia di A3, programmato per le ore 20 al Palacalafiore, è tempo di campionato per la C Maschile.

L’Amaro Dhelios, team associato al network Sportspecialist scende in campo, in anticipo, alle ore 17 al Boccioni.

A Reggio Calabria arriva l’Innova Volley di Cosenza. I silani vinsero tre a due nella gara di andata.

Veleggiano in classifica al quinto posto con 20 punti.

L’uomo da tener d’occhio maggiormente è Francesco Cariello, prodotto giovanile della Tonno Callipo.

Amaranto alle prese con una brutta striscia di risultati ed una classifica deficitaria: mancherà il bravo centrale Fabio Giuliani per ragioni di salute.