T. Minniti, volo inaugurale Reggio-Parma. Franchini: ‘Passo strategico’

In un contesto di crescente sviluppo della rete di collegamenti del nostro territorio è stata organizzata una cerimonia inaugurale del volo Reggio Calabria – Parma, che si terrà il 1 giugno 2026 presso il nuovo terminal partenze, di recente apertura, dell’aeroporto di Reggio Calabria.

“L’attivazione del nuovo volo Reggio Calabria – Parma rappresenta un ulteriore passo strategico nel rafforzamento dei collegamenti tra la Calabria e l’Emilia-Romagna, che già oggi può contare sul collegamento con Bologna. Si tratta di un potenziamento significativo della rete di mobilità che contribuisce a rendere il nostro territorio sempre più accessibile e competitivo. I risultati registrati sullo scalo ‘Tito Minniti’ nel 2025 confermano la validità del lavoro svolto: l’incremento del 56% dei passeggeri rispetto al 2024 è un segnale chiaro di crescita, fiducia e attrattività dell’aeroporto e dell’intero sistema Calabria.”