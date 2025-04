Voto dei fuorisede al referendum, CGIL RC: ‘Ultimi giorni per presentare la domanda’

Scadenza 4 maggio per richiedere il voto fuori sede: CGIL e Calabria Possibile invitano tutti a non rinunciare al proprio diritto democratico

“Si avvicina la scadenza per richiedere l’ammissione al voto fuori sede. Entro il 4 maggio, studenti, lavoratrici e lavoratori, temporaneamente domiciliati in un Comune diverso da quello di iscrizione elettorale, potranno presentare apposita istanza per esercitare il proprio diritto di voto in occasione dei prossimi referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza”.

Così in una nota il Segretario Generale CGIL Area Metropolitana Gregorio Pititto e Silvia Giandoriggio Portavoce Calabria Possibile.

Il diritto di voto va tutelato e reso accessibile

I comitati referendari rivolgono un appello congiunto a tutte e tutti i cittadini fuorisede: non rinunciate a far sentire la vostra voce. Il voto è un diritto costituzionale, frutto di battaglie civili e democratiche, che va tutelato e reso accessibile anche a chi, per motivi di studio, lavoro o salute, vive temporaneamente lontano dalla propria residenza.

“La possibilità di votare fuori sede – aggiunge Silvia Giandoriggio – rappresenta un avanzamento importante, frutto di anni di mobilitazioni e di un crescente riconoscimento del principio di equità nell’accesso al voto. Ora è essenziale che questa opportunità sia conosciuta e utilizzata”.

Come presentare domanda

Compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del Ministero dell’Interno;

Allegare copia del documento di identità e un’attestazione del motivo del soggiorno temporaneo (contratto di lavoro, iscrizione universitaria, certificato medico);

Inviare la documentazione al proprio Comune di iscrizione elettorale tramite PEC o email ordinaria.

Assistenza e supporto da parte dei comitati referendari

I comitati referendari sono impegnati attivamente nel garantire assistenza a coloro i quali intendono usufruire di questa possibilità attraverso sportelli informativi, supporto alla compilazione e canali dedicati.

Nessuna distanza può e deve tradursi in esclusione

“In un tempo in cui la partecipazione democratica rischia di essere compromessa da ostacoli logistici e disuguaglianze territoriali, – chiosa il Segretario Generale Gregorio Pititto – è fondamentale garantire a tutti il pieno esercizio del diritto di voto. Nessuna distanza può e deve tradursi in esclusione!”

