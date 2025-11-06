Voucher caro scuola, Micheli: ‘Pubblicata la graduatoria provvisoria del bando’

"L’elevato numero di domande pervenute — oltre 19.000 — ha richiesto un’attenta e scrupolosa attività di verifica e istruttoria"

Pubblicata oggi sul sito istituzionale della Regione Calabria la graduatoria provvisoria del bando “Voucher caro scuola”, misura di sostegno che la Regione ha inteso predisporre per contrastare il caro scuola e promuovere pari opportunità educative su tutto il territorio regionale.

Le dichiarazioni dell’assessore regionale Eulalia Micheli

“Appena insediata – ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche giovanili, Eulalia Micheli –, conoscendo la misura che era stata lanciata nei mesi scorsi, ho chiesto al dirigente generale del dipartimento Istruzione e Pari opportunità un aggiornamento tecnico sui tempi di pubblicazione delle graduatorie del bando Voucher caro scuola.

Oltre 19.000 domande e un’istruttoria accurata

L’elevato numero di domande pervenute — oltre 19.000 — ha richiesto un’attenta e scrupolosa attività di verifica e istruttoria, al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell’attribuzione dei benefici. Tale processo è stato condotto con rigore e nel rispetto delle normative vigenti, a tutela dei cittadini e delle risorse pubbliche, ed in tempi assolutamente coerenti con quelli dello scorso anno.

Il lavoro del Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità

Il dipartimento Istruzione e Pari opportunità, infatti, ha monitorato costantemente l’evolversi dell’avviso, intervenendo puntualmente per risolvere eventuali criticità e assicurare che ogni fase procedesse nel modo più efficiente possibile.

Un impegno concreto per le famiglie calabresi

“L’impegno profuso – ha proseguito l’assessore Micheli – testimonia la volontà dell’Amministrazione regionale di offrire un servizio equo e accessibile, soprattutto in un momento di particolare difficoltà economica per molte famiglie. I beneficiari riceveranno un assegno utile a rifondere le spese sostenute per l’istruzione dei propri figli, contribuendo concretamente al bilancio familiare e al diritto allo studio.

L’impegno della Regione Calabria per la comunità scolastica

In conclusione, mi sento di ringraziare le famiglie per la pazienza dimostrata e ribadisco il mio impegno e del presidente Occhiuto, a garantire misure sempre più efficaci e tempestive in favore della comunità scolastica calabrese”.