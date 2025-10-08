Non solo auto: Vumbaca guida il cambiamento nel lavoro puntando sulla parità di genere

La Vumbaca Mobility Solutions, azienda di Reggio Calabria protagonista nel mondo dell’automotive e dei servizi per la mobilità, ha conseguito la prestigiosa Certificazione UNI/PdR 125:2022, uno standard riconosciuto a livello nazionale che attesta l’impegno autentico e strutturato nella promozione della parità di genere e nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, equo e stimolante.

Un traguardo che non arriva per caso, ma è il frutto di un percorso ben tracciato, orientato a garantire pari opportunità reali tra donne e uomini. Vumbaca ha infatti adottato politiche strategiche, misurabili e monitorate, fondate su KPI (indicatori chiave di performance) che trasformano i valori in azioni concrete, quotidiane e verificabili.

L’azienda che cambia le regole del gioco

Vumbaca si fa portavoce di una nuova cultura del lavoro, costruita su fondamenta solide e visione lungimirante. Tra gli impegni concreti messi in atto:

Processi HR inclusivi lungo tutto il ciclo di carriera dei collaboratori;

lungo tutto il ciclo di carriera dei collaboratori; Percorsi di leadership e sviluppo professionale per le donne ;

; Equità retributiva certificata e azioni mirate a colmare il gender pay gap;

e azioni mirate a colmare il gender pay gap; Sostegno alla genitorialità e al bilanciamento tra vita privata e lavoro;

e al bilanciamento tra vita privata e lavoro; Riduzione strutturata delle disuguaglianze di carriera.

Cuore pulsante di questo processo virtuoso è l’ascolto attivo delle persone. L’azienda ha attivato canali dedicati al dialogo interno, valorizzando ogni contributo e rendendo i dipendenti protagonisti del cambiamento.

“Un orgoglio, ma anche una responsabilità”

“Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio – sottolinea la Direzione – ma anche una responsabilità che accogliamo con determinazione. Crediamo che le imprese debbano guidare il cambiamento sociale, mettendo al centro le persone, i loro talenti e la loro unicità. Diversità e inclusione non sono solo valori, ma leve strategiche per innovare, crescere e costruire un futuro migliore per tutti.”

Con la certificazione UNI/PdR 125:2022, Vumbaca Mobility Solutions si afferma come un modello virtuoso nel panorama imprenditoriale italiano: un’azienda che guarda avanti, dimostrando che la parità di genere è una scelta strategica, oltre che etica.

Questo importante risultato segna una nuova fase: la volontà di proseguire con ancora più forza e visione su una strada che unisce competitività, sostenibilità e giustizia sociale. Il futuro passa da qui.

