Non solo auto: Vumbaca guida il cambiamento nel lavoro puntando sulla parità di genere
L’azienda reggina tra le prime realtà certificate secondo lo standard UNI/PdR 125:2022
08 Ottobre 2025 - 14:15 | di Redazione
La Vumbaca Mobility Solutions, azienda di Reggio Calabria protagonista nel mondo dell’automotive e dei servizi per la mobilità, ha conseguito la prestigiosa Certificazione UNI/PdR 125:2022, uno standard riconosciuto a livello nazionale che attesta l’impegno autentico e strutturato nella promozione della parità di genere e nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, equo e stimolante.
Un traguardo che non arriva per caso, ma è il frutto di un percorso ben tracciato, orientato a garantire pari opportunità reali tra donne e uomini. Vumbaca ha infatti adottato politiche strategiche, misurabili e monitorate, fondate su KPI (indicatori chiave di performance) che trasformano i valori in azioni concrete, quotidiane e verificabili.
L’azienda che cambia le regole del gioco
Vumbaca si fa portavoce di una nuova cultura del lavoro, costruita su fondamenta solide e visione lungimirante. Tra gli impegni concreti messi in atto:
- Processi HR inclusivi lungo tutto il ciclo di carriera dei collaboratori;
- Percorsi di leadership e sviluppo professionale per le donne;
- Equità retributiva certificata e azioni mirate a colmare il gender pay gap;
- Sostegno alla genitorialità e al bilanciamento tra vita privata e lavoro;
- Riduzione strutturata delle disuguaglianze di carriera.
Cuore pulsante di questo processo virtuoso è l’ascolto attivo delle persone. L’azienda ha attivato canali dedicati al dialogo interno, valorizzando ogni contributo e rendendo i dipendenti protagonisti del cambiamento.
“Un orgoglio, ma anche una responsabilità”
“Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio – sottolinea la Direzione – ma anche una responsabilità che accogliamo con determinazione. Crediamo che le imprese debbano guidare il cambiamento sociale, mettendo al centro le persone, i loro talenti e la loro unicità. Diversità e inclusione non sono solo valori, ma leve strategiche per innovare, crescere e costruire un futuro migliore per tutti.”
Con la certificazione UNI/PdR 125:2022, Vumbaca Mobility Solutions si afferma come un modello virtuoso nel panorama imprenditoriale italiano: un’azienda che guarda avanti, dimostrando che la parità di genere è una scelta strategica, oltre che etica.
Questo importante risultato segna una nuova fase: la volontà di proseguire con ancora più forza e visione su una strada che unisce competitività, sostenibilità e giustizia sociale. Il futuro passa da qui.
