Weekend di bellezza con i casting del concorso Miss Mondo

Sabato e domenica al via i casting per Miss Mondo Calabria.

Dopo il successo straordinario di Giada Tropea, la giovane lametina vincitrice del concorso Miss Mondo Italia a Gallipoli, ripartono le competizioni regionali che vedranno sfilare le più belle sui palcoscenici delle piazze calabresi.

Il calendario delle serate in Calabria

Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, agenti monomandatari del concorso per la nostra regione e per la dirimpettaia Sicilia, hanno già stilato un calendario di manifestazioni a partire dal prossimo 7 agosto sul Lungomare di Cannitello. E poi giorno 8 a Nicotera, in Piazza Garibaldi e il 9 nella splendida Arena dello Stretto di Reggio Calabria.

Ospite di tutte le serate Giada Tropea, testimonial nazionale del concorso, partita proprio dalle competizioni calabresi e in lizza tra le 130 più belle del mondo per il titolo internazionale.

E proprio da pochi giorni gli organizzatori di Miss World hanno reso noto che la gara si terrà a Washintong DC nel prossimo mese di dicembre.

Per tornare in Calabria, nelle serate di luglio e agosto, ospite delle manifestazioni anche il Mago Plip che con le sue magie, miste a comicità, riuscirà a divertire e incantare il pubblico estivo.

Le altre date in provincia di Reggio sono il 13 sul Lungomare di Melito Porto Salvo, il 16 a Piazza Italia a Taurianova e il 28 agosto sul Lungomare a Gioia Tauro.

Accanto a queste serate si aggiungono quelle siciliane: il 6 agosto a Milazzo, l’11 a Gliaca di Piraino, il 14 a Torrenova, il 22 agosto al Museo dei Nebrodi di Sant’Agata di Militello e il 25 a Capo d’Orlando in Piazza Matteotti.

Per scoprire come partecipare ai casting e alle selezioni di Miss Mondo basta collegarsi alla pagina Facebook di Miss Mondo Calabria e Sicilia fb.me/missmondocalabriaesicilia e contattare gli agenti del concorso tramite la messaggistica del social m.me/missmondocalabriaesicilia.