Wifi gratuito anche alla Posta: l’elenco degli uffici di Reggio Calabria

Connettersi alla rete internet degli uffici postali è facile, veloce e gratuito. Basta registrarsi e comunicare il proprio numero di telefono mobile, al quale verrà inviato un messaggio con le credenziali per l’accesso al wi-fi. Da oggi è possibile farlo direttamente dal proprio smartphone, tablet o portatile anche presso 31 uffici postali della provincia di Reggio Calabria grazie al servizio wi-fi gratuito di Poste Italiane.

In un mondo sempre più connesso, il Wi-Fi gratuito è un altro segno di attenzione dell’Azienda verso quei piccoli centri dove spesso è difficile reperire punti di accesso alla rete.

Leggi anche

ELENCO COMUNI

Antonimina

Benestare

Bivongi

Bova Marina

Brancaleone

Camini

Campo Calabro

Candidoni

Cardeto

Feroleto della Chiesa

Galatro

Laganadi

Maropati

Molochio

Pazzano

Riace

Roccaforte del Greco

Samo

San Ferdinando

San Lorenzo

San Roberto

Sant’Agata del Bianco

Sant’Alessio in Aspromonte

Sant’Ilario dello Ionio

Santo Stefano in Aspromonte

Scilla

Serrata

Staiti

Stignano

Stilo

Varapodio

Leggi anche

INTERVENTI STRAORDINARI

Le installazioni del Wi-Fi fanno parte di un piano più ampio di interventi straordinari per la provincia di Crotone previsto dal programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

L’iniziativa, inoltre, è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.