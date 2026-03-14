CNA Federmoda Calabria all’Università Mediterranea con il workshop ‘Cantami o musa’

"Un ponte tra scuola, università e mondo del lavoro, pensato per stimolare curiosità, consapevolezza e spirito imprenditoriale" le parole della presidente Barbaro

Avvicinare gli studenti al mondo del design e della moda, offrendo loro un approccio concreto con il “saper fare” e il talento, ma anche con una visione d’impresa. All’interno della cornice di eventi della manifestazione nazionale “Benvenuti in Atelier”, CNA Federmoda Calabria ha offerto agli studenti del corso di Laurea in Design e a due classi dell’ultimo anno del Liceo Gullì di Reggio Calabria la possibilità di partecipare al workshop “Cantami o Musa”.

La presidente di CNA Federmoda Calabria, la designer Giosì Vittoria Barbaro, ha condotto gli studenti in una giornata di immersione nella sua realtà aziendale, all’insegna della creatività.

“Un’idea che nasce dal nostro territorio e guarda al futuro – ha spiegato la Presidente -. Un’esperienza che mette in dialogo generazioni diverse, competenze e visioni, creando uno spazio dove imparare e sperimentare – ha commentato Barbaro -. Questo progetto è proprio questo: un ponte tra presente e futuro, tra formazione e impresa, tra territorio e innovazione. Perché è dalle nostre origini che nascono le prospettive più forti per il domani”.

Gli interventi e il progetto “Cantami o Musa”

Al workshop sono intervenuti Alberto De Capua, docente del corso di Laurea in Design dell’UniRC e responsabile del progetto, Giulia Speranza, Brand & Pattern Designer, Alessandro Fratto, studente UniRC e vice presidente Associazione Musa.

Accompagnati dai professionisti del team della presidente Barbaro, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino come nasce un progetto creativo, seguendo passo dopo passo tutte le fasi che portano dall’idea iniziale al prodotto finale, toccando con mano l’intreccio costante tra creatività, ricerca e competenze tecniche.

Il laboratorio creativo: brainstorming, concept e sostenibilità

Il momento più coinvolgente della giornata è stato il laboratorio creativo. Divisi in gruppi misti, studenti del liceo e universitari hanno lavorato insieme per ricreare le fasi principali del processo progettuale. Guidati da esperti i ragazzi hanno iniziato con una fase di brainstorming, trasformando idee e suggestioni in primi schizzi e concept. Successivamente hanno sviluppato le proposte progettuali, riflettendo su funzionalità, estetica e sostenibilità dei materiali.