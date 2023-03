Yes I Start Up, Rispoli a CityNow: 'Oltre 2600 calabresi hanno realizzato un sogno' - VIDEO

Frutto di una collaborazione tra Regione ed Ente Nazionale per il Microcredito, il progetto è divenuto un vero e proprio modello per la creazione di impresa

Fare impresa in Calabria non è più un’utopia. Come? Grazie a Yes I Start Up, il progetto nazionale che, verificata la sostenibilità da un punto di vista economico, finanzia ed avvia in tempi celeri le imprese di giovani e non solo.

Frutto di una collaborazione tra Regione Calabria, Ente Nazionale per il Microcredito, Centri per l’Impiego e i soggetti attuatori calabresi, il progetto è divenuto, in poco tempo, un vero e proprio modello per la creazione di impresa.

Yes I Start Up Calabria: modello per la creazione di impresa

Non si parte dal finanziamento, ma dall’idea del singolo aiutando il più possibile il potenziale imprenditore a strutturare la sua idea di impresa in maniera compiuta ma, al tempo steso, scoraggiando quelle non sostenibili. Sono, al momento, 762 le attività imprenditoriali nate in Calabria grazie al progetto regionale dal 2018 ad oggi. Un numero in costante crescita. A raccontare in che modo “Yes I Start Up” ha rivoluzione l’economia calabrese, ci ha pensato il Project Manager Antonello Rispoli:

“Nato come progetto nazionale, la Regione Calabria ha intuito, da subito, le sue potenzialità. Non a caso, sin dal momento in cui è stato avviato, i risultati sono stati eccezionali. Oltre 2600 giovani calabresi hanno avuto l’accompagnamento gratuito per capire se la loro idea imprenditoriale fosse meritevole di finanziamenti. Questo è stato possibile grazie ad un accordo inter-istituzionale tra la Regione Calabria e l’Ente per il Microcredito”.

Negli anni, l’iniziativa è stata plasmata in base alle richieste ed alle esigenze dei futuri imprenditori, fino ad arrivare, oggi, ad essere completamente inclusiva:

“Originariamente il progetto era rivolto solo a giovani fino ai 35 anni. Man mano che le cose andavano nel verso giusto – ha aggiunto Rispoli, ai microfoni di CityNow – la Regione ha deciso di estendere il target. Oggi abbiamo misure di accompagnamento per tutti, senza vincoli di età”.

La nascita di “Mid I Start Up” e l’attenzione al settore turistico

Le sorprese, però, non finiscono qui. La Regione ha dato vita ad un progetto spin-off, dedicato sempre a chi desidera avviare un’attività e si scontra, sfortunatamente, con le tante difficoltà legate all’attuale contesto storico, alla crisi ed alla burocrazia, ma in un settore strategico per la Calabria: il turismo.

“Grazie ad un accordo con il Dipartimento Turismo – ha spiegato Rispoli – abbiamo avviato “MID I START UP” rivolto a soggetti/imprese del turismo. Un’attività unica, in quanto sono ammessi sia soggetti che vogliono avviare un’attività nell’ambito del turismo, sia imprese già esistenti che vogliono sviluppare la loro impresa”.

L’iniziativa verrà presentata giovedì 9 marzo, alle 10:30, presso la cittadella regionale “Jole Santelli” di Catanzaro.

“Aspettiamo numerosi gli imprenditori del futuro – ha concluso il Project Manager di Yes I Start Up Calabria – per presentare loro due misure di finanziamento rivolte alle imprese turistiche: una nazionale, fondo “Free Tour”, con finanziamenti a partire da 500 mila euro; e la misura regionale che prevede la copertura del 75% dei costi di investimento a totale carico della Regione Calabria”.