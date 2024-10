ZeroZeroZero, ancora boom di spettatori e fiato sospeso

Gomorra aveva appassionato milioni di telespettatori e le aspettative per la nuova serie internazionale di Stefano Sollima erano veramente molto alte. Fino ad ora le speranze non sono state disattese e ZeroZeroZero si mostra come un altro grande capolavoro che passerà, probabilmente, alla storia.

3° E 4° EPISODIO

La sera di venerdì 21 febbraio sono andati in onda, in prima assoluta, su Sky Atlantic, il terzo ed il quarto episodio della serie evento del 2020. Dagli Stati Uniti la scena si sposta in Senegal e, parallelamente continuano ad intrecciarsi le vicende tra il Messico e la provincia di Reggio Calabria. Al centro di tutto ci sono, ancora, la ‘ndrangjeta, la cocaina e le decisioni dei potenti.

Su Sky Atlantic/+1, Sky Cinema Uno, on demand comprensivo di Primissime, la serie Zero Zero Zero ha ottenuto 257.000 spettatori (terzo episodio) e 208.000 spettatori (quarto episodio).

PROSSIMI EPISODI

I nuovi episodi di ZeroZeroZero sono in prima TV tutti i venerdì su Sky Atlantic e sempre disponibili on demand e in streaming su NOW TV.

