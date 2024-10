Processo Miramare, Zimbalatti: ‘Non voglio la prescrizione. Dimostrerò la mia innocenza’

Processo d’appello del caso Miramare, prosegue a ritmo spedito, il calendario degli appuntamenti che vedranno, di volta in volta, i legali illustrare la difesa dei loro assistiti.

Martedi 11 e martedi 18 ottobre le prime due udienze, fissata per il 25 ottobre la prossima, durante la quale si discuteranno le posizioni di Zagarella, Acquaviva, Muraca, Marino, Anghelone e Falcomatà.

Tra gli imputati del processo e condannato in primo grado, in quanto esponente della prima giunta Falcomatà, c’è anche Antonino Zimbalatti.

L’ex assessore comunale si dice sicuro delle proprie ragioni.

“Intuire o prevedere quello che potrà accadere è un terno al lotto, è compito dei giudici giudicare. Siamo stati presenti alla relazione del p.g. Ignazitto che ha chiesto stesse pene per tutti, spero di poter fare valere le mie ragioni l’8 novembre, quando i legali discuteranno la mia posizione. Credo di non essere stato parte integrante di questa vicenda, la Corte saprà valutare nel merito”, le parole di Zimbalatti.

L’ex assessore si sofferma anche sul rischio prescrizione, in realtà ormai marginale per quanto riguarda la sentenza di secondo grado. Nel giro di un mese infatti è attesa la sentenza d’appello, la prescrizione invece scatterebbe a metà gennaio 2023.

“Non credo si arriverà alla prescrizione, la Corte ha velocizzato la calendarizzazione delle udienze e a metà novembre si concluderà il percorso. Penso in ogni caso sia giusto non debba esserci, ci sono le sedi opportune per far valere le proprie ragioni e dimostrare l’eventuale innocenza”, evidenzia l’ex assessore.