Zio Fedele saluta il 2019 con un triplice ‘botto’

Oltre 50 eventi hanno animato il centro storico della città durante il 2019. Musica, teatro, animazione per bambini, dj set, eventi culturali, workshop e tanto altro.

Zio Fedele ha ospitato ed accolto migliaia di reggini e non solo durante l’intero anno.

Adesso è giunto il momento di salutare il 2019 ed accogliere, più forti di prima il nuovo anno. Il locale di Via Zaleuco si prepara a salutare l’anno con un triplice appuntamento.

Si parte questa sera (domenica 29 dicembre) alle ore 19:00 con la musica di Massimo Trunfio. A grande richiesta Zio Fedele replica con ‘Old School Beat‘. Un evento per tutti gli amanti della buona musica Old School, dall’AperiZio fino all’after dinner.

Lunedì 30 dicembre vi aspetta il concerto live “Sogno numero tre”, tributo a De Andrè a partire dalle ore 21:00 con cena e after dinner.

Infine l’ultimo dell’anno, martedì 31 dicembre, l’aperiZio dalle ore 12:00 alle ore 17:00 per il pre-brindisi con tagliere, sfizi e fritti e prosecco a 8 euro. A mezzanotte e uno si riparte festeggiando il 2020 con djset Emil Franzo.

Tre imperdibili appuntamenti per chiudere il 2019 con il botto!

#ziofedelefamilybistrot #ziofedele #ilmodogiustodistareinsieme

Info e prenotazioni 3393149207