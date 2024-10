L’estate dello Zio continua: appuntamento con Gin & Vodka Mania e Joe Pugliese Group

Zio Fedele non si ferma mai. Dopo l'inaugurazione dello Zamundo Festival, il bistrot di via Zaleuco è pronto a cominciare una nuova settimana

Zio Fedele non si ferma mai, dopo l’inaugurazione di ieri, domenica 14 luglio, dello Zamundo Festival, il bistrot di via Zaleuco è pronto a cominciare una nuova settimana.

Gli eventi e le promozioni sono già programmati, non resta che riversarvi all’interno (o all’esterno) dei locali dello Zio per trascorrere indimenticabili serate estive.

GIN & VODKA MANIA

Si comincia il Gin & Vodka Mania. Zio Fedele, si sa, è un intenditore di cocktail preparati ad arte e dopo il Sangria Party e le serate dedicata a Spritz, Negroni e Moscow Mule adesso è la volta di Gin & Vodka.

A partire da questa settimana e per i prossimi 10 giorni Zio Fedele vi invita a godere di un’imperdibile offerta. Tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 21:00, tutti i tipi di gin e vodka saranno in vendita ad un prezzo speciale (7€) accompagnati da crespelle e calzoni omaggio.

L’occasione qual è? Semplice il nuovo bancone costruito interamente da Nonno Sciau! Scopri anche tu le diverse varianti di gin e vodka tonic, solo per 10 giorni, solo da Zio Fedele.

JOE PUGLIESE GROUP

L’appuntamento con la musica targato Zio Fedele, questa settimana, è in programma per mercoledì 17 luglio alle ore 21:45.

Protagonisti del live al bistrot Joe Pugliese Group. Il dj set della band reggina vi condurrà in un viaggio musicale dal pop – soul al blues. Un emozionante percorso attraverso indimenticabili armonie che hanno fatto la storia della musica.

La bella musica dello Zio sarà accompagnata dal menù che tanto amate, leggermente rivisitato. Al bistrot di via Zaleuco sono infatti disponibili 20 differenti panini di mare; pizza stirata; coppi di pesce. Le specialità del menù classico rimangono, ma a queste si aggiungono alcune novità: tagliate che variano di settimana in settimana con carne e tagli di alta qualità scelti personalmente dallo Zioe tagliate di tonno per gli amanti del pesce.

Continua l’estate dello Zio, un’estate magica, quella bella, quella tra amici.

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207