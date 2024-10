Cous cous e felafel, da Zio Fedele tutto pronto per la ‘Cena araba’

Zio Fedele ᴮᶦˢᵗʳᵒᵗ, non è un bar. Non è un pub. Non è un ristorante. Zio Fedele è un’emozione.

L’emozione di andare nello stesso locale e trovare proposte sempre nuove, non solo in ambito culinario. Dopo il grande successo della scorsa settimana, il bistrot di via Zaleuco organizza una nuova serata dedicata alla musica.

QUANDO

L’appuntamento è per mercoledì 9 ottobre a partire dalle ore 20:30 in compagnia di Massimo Trunfio. Il dj set dell’artista reggino, più volte ospite dello Zio, sarà accompagnato da una gustosa cena a tema arabo.

Cous cous e felafel, i due grandi protagonisti di questa cena speciale, che stanno per arrivare a Reggio Calabria. Grazie alle sapienti mani dello Zio, che nei mesi si è dimostrato uno chef eccezionale, nello Stretto stanno per sbarcare delle particolari pietanze direttamente dal lontano Medio Oriente. Una proposta dedicata a chi sogna di viaggiare con la mente e con il palato e che incontra il favore anche degli amici vegetariani.

Il family bistrot, sempre attento alle esigenze della sua amata clientela, è pronto a stupirvi durante un altro imperdibile appuntamento. Pronti a viaggiare nello spazio?

LE CENE & GLI APERITIVI DELLO ZIO

Le particolari proposte dello Zio si vanno ad aggiungere a quello che, già di per sè, è un ricco menù pensato, sin nei minimi dettagli, per tutti gli avventori. Dalla carne alla pizza, passando per gustosissimi primi piatti, innumerevoli cocktail e birre.

Curiosi di assaggiare tutto? L’aperitivo da Zio Fedele prende il via, ogni giorno, a partire dalle 18:00.

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207