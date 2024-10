“Zona Amaranto” questa sera su CityNow. Il post gara di Brescia-Reggina

Dopo la splendida vittoria ottenuta in casa contro il Monza, la Reggina cade sul campo del Brescia. Una sconfitta fastidiosa ma che per fortuna non comporta nulla rispetto al vantaggio che gli amaranto hanno sulla zona play out. Se ne parlerà questa sera dalle 19,10 sulle pagine facebook di CityNow, con Michele Favano alla conduzione, il giornalista Rocco Musolino come ospite e tutti i tifosi che vorranno partecipare attraverso domande e considerazioni.

