Batte anche TikTok: Zoom è l’app più scaricata del momento

epa08336371 (ILLUSTRATION) - The icon of the videoconferencing app Zoom is displayed on an iphone in Oestrich-Winkel, Germany, 01 April 2020. Zoom, a free conference calling app, that has reportedly seen a rise in users during the ongoing novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic. According to media reports, given a recent unforeseen surge in both volume and sensitivity of data passing through its network, the office of New York Attorney General Letitia James has sent a letter to the startup asking it to provide details of the steps taken to protect users' privacy and security. EPA/MATTIA SEDDA

Nuovo record per Zoom, la videochat divenuta popolarissima in seguito all'epidemia di coronavirus

Nuovo record per Zoom, la videochat divenuta popolarissima in seguito all’epidemia di coronavirus. Secondo gli analisti di Sensor Tower, ad aprile è stata la app più scaricata – esclusi i videogiochi – a livello mondiale, superando il social TikTok. Tra le new entry, al settimo posto si è piazzata la app indiana per il tracing del coronavirus.

I download di Zoom dai negozi App Store per iPhone e iPad e Google Play per dispositivi Android hanno sfiorato i 131 milioni, 60 volte di più rispetto all’aprile 2019. Il 18,2% del download complessivi è avvenuto in India, il 14,3% in Usa.

Leggi anche

La cinese TikTok si è piazzata al secondo posto con 107 milioni di download (2,5 volte di più di un anno fa), di cui il 22% in India e il 9,4% in Usa. Il dato però è presumibilmente sottostimato perché non include i download effettuati da negozi per Android diversi dal Google Play, che in Cina non è disponibile.

Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger occupano dalla terza alla sesta posizione. Al settimo posto si trova Aarogya Setu, la app indiana per tracciare i contagi di Covid-19 che il governo di Nuova Delhi ha reso obbligatoria per buona parte della popolazione. Ottava e decima sono rispettivamente Google Meet e Microsoft Teams, cioè le app per videoconferenze dei due colossi hi-tech. In nona posizione c’è Netflix.

Leggi anche

Fonte: Ansa