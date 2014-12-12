13 Dicembre 2014 Giornata raccolta fondi ACI per TELETHON

Anche l’Automobil Club di Reggio Calabria, aderendo prontamente alla richiesta di BNL, partecipa alla maratona Telethon per la raccolta fondi.

L’Ente reggino con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e partner ufficiale del gruppo BNL. L’Automobile Club di Reggio Calabria ha provveduto alla distribuzione presso le scuole primarie del Comune e della Provincia di Reggio Calabria dei “Salvadanai Telethon” che i bambini accompagnati dal servizio di trasporto cittadino turistico porteranno da Piazza Italia alla sede reggina di BNL sita lungo Corso Garibaldi.

L’accoglienza in piazza Italia

Le scolaresche all’arrivo in Piazza Italia saranno accolte dalle forze dell’ordine di ogni ordine e grado che si inseriranno nel progetto “Poliziotto Amico”. I bambini potranno salire sulle loro autovetture, visionare gli strumenti in loro possesso ed i rilevatori di velocità.Presenzieranno anche il nucleo Unità Cinofile,la ProtezioneCivile, ed il Corpo Forestale dello Stato con le guardie a cavallo. Sempre nel corso della mattinata lungo il tragitto di strada che porta dalla sede del Comune di Reggio Calabria alla sede di BNL corso Garibaldi, via che attraversa il cuore pulsante cittadino con il palazzo della provincia, l’unità territoriale del Palazzo del Governo, i bambini saranno allietati da artisti di strada e pagliacci. Arrivati in Bnl, ciascuna scolaresca dopo aver consegnato il “Salvadanaio Telethon” porterà nel proprio plesso scolastico un assegno rilasciato da Telethon quale simbolo della donazione.

Dalle ore 18 alle ore 20 circa l’Automobile Club ha organizzato sempre lungo il Corso Garibaldi una mostra di autovettura d’epoca di rilevanza collezionistica: parteciperanno anche il Club Ferrari e le scuderie di autovetture da corsa.

Mostre e spettacolo in piazza Campagna

Sarà allestita all’aperto una mostra offerta dagli studenti dell’Accademia delle Belle arti reggina, che saranno li ad esporre le proprie opere, nonchè ad intrattenere con ritratti coloro i quali saranno interessati. In Piazza Campagna si terrà uno spettacolo musicale che vedrà la partecipazione del famoso attore e cabarettista nazionale Giacomo Battaglia, l’intervento, in collegamento, di Giusy Versace, il comico Gennaro Calabrese, l’associazione AGI2000 associazione di volontariato ragazzi down, Pasquale Caprì, artisti locali con la conduzione di Benvenuto Marra. L’organizzazione della serata sarà a cura di Jo e Maurizio Scuncia Managment.

La serata si concluderà all’ interno dei locali di BNL, dove sarà offerto un aperitivo per tutte le istituzioni invitate e presenti soprattutto i Comandanti delle Polizie locali (Polizia Stradale, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Vigili urbani, Polizia Provinciale), nonchè le Istituzioni Cittadine, il Vescovo della Città Metropolitana, ed il Sindaco di Reggio, avvocato Giuseppe Falcomatà.