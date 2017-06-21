Il 13° Torneo del Mediterraneo organizzato in Calabria
Dal 23 al 25 giugno a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio il torneo giovanile con Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania: calendario e convocati
21 Giugno 2017 - 16:11 | di Eva Curatola
La Fip Calabria organizza il tredicesimo Torneo del Mediterraneo. La kèrmesse manderà in scena quattro compagini regionali: la rappresentativa siciliana, quella della Basilicata, la selezione campana ed ovviamente i padroni di casa.
La manifestazione si svolgerà a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) dal 23 al 25 giugno 2017
Il calendario delle gare
Il calendario delle gare è il seguente:
Venerdi 23 giugno 2017
ore 17.00: CALABRIA-SICILIA ore 19.00: BASILICATA-CAMPANIA
Sabato 24 giugno 2017
ore 17.00: SICILIA-BASILICATA ore 19.00: CAMPANIA-CALABRIA
Domenica 25 giugno 2017
ore 09.00: BASILICATA-CALABRIA ore 11.00: SICILIA-CAMPANIA
Convocati e staff tecnico della Calabria
Il Referente Tecnico Territoriale Domenico Bolignano al termine di una serie di raduni consecutivi, dopo attenta valutazione ha diramato la lista degli atleti e dei tecnici che prenderanno parte alla manifestazione. Gli allenatori saranno Massimo Desumma da Lamezia Terme ed Iliano Sant’Ambrogio da Reggio Calabria. Il dirigente del Comitato Fip è Roberto Petronio mentre la preparatrice fisica territoriale è Roberta Vozza.
I dodici convocati sono: Christian Artuso della Nuova Jolly, Andrea Bianchi della Scuola di Basket Viola, Domenico Brugnano,Mario Falzetta,Matteo Mastria,Luciano Scarpino ed Andrea Sestito della Smaf Catanzaro, Alessandro Cersosimo del Cab Cosenza,Fazio Fazzari della Vis Reggio, Giovanni Laruffa e Rosario Lollio del Basket Alan Gioia Tauro e Matteo Velonà della Lumaka Basket.
Le “riserve a casa”,invece, sono Marco Barbera della Gio & Gio Palmi,Tiziano Gallo del Cab Cosenza, Raffaele Guarnieri della Smaf Catanzaro, Lorenzo La Rocca e Rocco Musumeci del Basket Alan Gioia Tauro e Paolo Marcianò della Lumaka Basket. La sfida di esordio è programmata per venerdì 23 giugno alle ore 17 contro la Sicilia.
ATLETI CONVOCATI
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1
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ARTUSO CRISTIAN
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A.S.D. Dil. Nuova Jolly
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2
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BIANCHI ANDREA
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A.Dil. Scuola di Basket Viola
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3
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BRUGNANO DOMENICO
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A.S.Dil. Smaf
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4
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CERSOSIMO ALESSANDRO
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ASD Centro Avviamento Basket
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5
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FALZETTA MARIO
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A.S.Dil. Smaf
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6
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FAZZARI FABIO
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A.S.Dil. Vis Reggio Calabria
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7
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–
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LARUFFA GIOVANNI
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ASD Basket Alan
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8
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LOLLIO ROSARIO
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ASD Basket Alan
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9
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–
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MASTRIA MATTEO
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A.S.Dil. Smaf
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10
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SCARPINO LUCIANO
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A.S.Dil. Smaf
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11
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–
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SESTITO ANDREA
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A.S.Dil. Smaf
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12
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–
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VELONÀ MATTEO
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A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket
RISERVE A CASA
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1
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BARBERA MARCO
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ASD Giocobasket Giò e Giò
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2
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–
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GALLO TIZIANO
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ASD Centro Avviamento Basket
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3
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–
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GUARNIERI RAFFAELE
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A.S.Dil. Smaf
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4
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LA ROCCA LORENZO
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ASD Basket Alan
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5
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–
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MARCIANÒ PAOLO
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A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket
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6
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–
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MUSUMECI ROCCO
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ASD Basket Alan
STAFF TECNICO
Domenico BOLIGNANO -Referente Tecnico Territoriale
Roberto PETRONIO -Dirigente Comitato
Roberta VOZZA -Preparatore Fisico Territoriale
Iliano SANT’AMBROGIO -Allenatore
Massimiliano DE SUMMA -Assistente
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