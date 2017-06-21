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Il 13° Torneo del Mediterraneo organizzato in Calabria

Dal 23 al 25 giugno a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio il torneo giovanile con Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania: calendario e convocati

21 Giugno 2017 - 16:11 | di Eva Curatola

Pallone da basket, immagine di repertorio per Basketball Lamezia-Villa di Serie C silver

La Fip Calabria organizza il tredicesimo Torneo del Mediterraneo. La kèrmesse manderà in scena quattro compagini regionali: la rappresentativa siciliana, quella della Basilicata, la selezione campana ed ovviamente i padroni di casa.

La manifestazione si svolgerà a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) dal 23 al 25 giugno 2017

Il calendario delle gare

Il calendario delle gare è il seguente:

Venerdi 23 giugno 2017

ore 17.00: CALABRIA-SICILIA                   ore 19.00: BASILICATA-CAMPANIA

Sabato 24 giugno 2017

ore 17.00: SICILIA-BASILICATA                ore 19.00: CAMPANIA-CALABRIA

Domenica 25 giugno 2017

ore 09.00: BASILICATA-CALABRIA                        ore 11.00: SICILIA-CAMPANIA

Convocati e staff tecnico della Calabria

Il Referente Tecnico Territoriale Domenico Bolignano al termine di una serie di raduni consecutivi, dopo attenta valutazione ha diramato la lista degli atleti e dei tecnici che prenderanno parte alla manifestazione. Gli allenatori saranno Massimo Desumma da Lamezia Terme ed Iliano Sant’Ambrogio da Reggio Calabria. Il dirigente del Comitato Fip è Roberto Petronio mentre la preparatrice fisica territoriale è Roberta Vozza.

I dodici convocati sono: Christian Artuso della Nuova Jolly, Andrea Bianchi della Scuola di Basket Viola, Domenico Brugnano,Mario Falzetta,Matteo Mastria,Luciano Scarpino ed Andrea Sestito della Smaf Catanzaro, Alessandro Cersosimo del Cab Cosenza,Fazio Fazzari della  Vis Reggio, Giovanni Laruffa e Rosario Lollio del  Basket Alan Gioia Tauro e Matteo Velonà della Lumaka Basket.

Le “riserve a casa”,invece, sono Marco Barbera della Gio & Gio Palmi,Tiziano Gallo del Cab Cosenza, Raffaele Guarnieri della Smaf Catanzaro, Lorenzo La Rocca e Rocco Musumeci del Basket Alan Gioia Tauro e Paolo Marcianò della Lumaka Basket. La sfida di esordio è programmata per venerdì 23 giugno alle ore 17 contro la Sicilia.

Riepilogo convocati

ATLETI CONVOCATI

1
ARTUSO CRISTIAN
A.S.D. Dil. Nuova Jolly
2
BIANCHI ANDREA
A.Dil. Scuola di Basket Viola
3
BRUGNANO DOMENICO
A.S.Dil. Smaf
4
CERSOSIMO ALESSANDRO
ASD Centro Avviamento Basket
5
FALZETTA MARIO
A.S.Dil. Smaf
6
FAZZARI FABIO
A.S.Dil. Vis Reggio Calabria
7
LARUFFA GIOVANNI
ASD Basket Alan
8
LOLLIO ROSARIO
ASD Basket Alan
9
MASTRIA MATTEO
A.S.Dil. Smaf
10
SCARPINO LUCIANO
A.S.Dil. Smaf
11
SESTITO ANDREA
A.S.Dil. Smaf
12
VELONÀ MATTEO
A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket

   RISERVE A CASA

1
BARBERA MARCO
ASD Giocobasket Giò e Giò
2
GALLO TIZIANO
ASD Centro Avviamento Basket
3
GUARNIERI RAFFAELE
A.S.Dil. Smaf
4
LA ROCCA LORENZO
ASD Basket Alan
5
MARCIANÒ PAOLO
A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket
6
MUSUMECI ROCCO
ASD Basket Alan

STAFF TECNICO

Domenico BOLIGNANO                -Referente Tecnico Territoriale

Roberto PETRONIO                      -Dirigente Comitato

Roberta VOZZA                             -Preparatore Fisico Territoriale

Iliano SANT’AMBROGIO             -Allenatore

Massimiliano DE SUMMA         -Assistente

13° Torneo del Mediterraneo di basket organizzato dalla Fip Calabria

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