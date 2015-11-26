Il Kiwanis organizza il convegno Bullismo e Cyberbullismo

Il bullismo ed ormai anche il Cyberbullismo, sono fenomeni dilaganti, più volte attenzionati ma purtroppo in continua espansione. Il Kiwanis club Reggio Calabria, guidato dal Presidente Beniamino Condoluci, ha organizzato il convegno dal titolo “Bullismo e Cyberbullismo – riconoscere, prevenire e contrastare il fenomeno” al fine di sensibilizzare i minori che sono maggiormente esposti a questo rischio. Esperti nel settore si sono resi disponibili ad illustrare gli elementi principali attraverso i quali individuare il fenomeno e le metodologie per prevenirlo e contrastarlo efficacemente. Relazioneranno: Mariagiovanna Labate avvocato esperta in criminologia e scienze comportamentali, Maria Pia Santoro neuropsichiatra infantile -psicoterapeutica, Lucia Piras giudice onorario presso il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria e Genevieve Di Natale commissario capo della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria, interverrà Federica Roccisano assessore regionale alla scuola, lavoro, welfare e politiche giovanili. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Provincia di Reggio Calabria, dal Comune della città di Reggio Calabria e dal Consiglio regionale della Calabria. Il convegno si svolgerà presso la sala biblioteca del Palazzo “Corrado Alvaro” Reggio Calabria venerdì 27 novembre alle ore 09.30, ed è principalmente rivolto ai minori e docenti, ma anche a volontari, educatori, avvocati, assistenti sociali ed a tutte quelle categorie di persone che sono in contatto con minori.