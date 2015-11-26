Le Muse, al via gli scambi culturali

“Le Muse”, iniziano gli scambi culturali all’insegna proprio di quel movimento di idee e di culture, che in questa programmazione avranno un ruolo importante attraverso manifestazioni ed eventi tra Calabria, Sicilia e Puglia.

L’evento ad Aci Sant’Antonio

Sabato 28 novembre alle ore 18, così il sodalizio culturale reggino sarà ad Aci S. Antonio ed esattamente presso la Chiesa Maria SS. della Mercè per un evento condiviso e programmato insieme ad un’altra realtà, ovvero l’associazione Aci S. Antonio Riparte.

Giuseppe Livoti – presidente Muse – ricorda come spirito della nostra associazione è promuovere la cultura calabrese con i suoi eccellenti rappresentanti e allo stesso tempo, cooperare in sinergia di altre importanti realtà: in questa programmazione abbiamo pensato di promuovere la scrittrice Enza Cuzzola, esperta di musica ma anche poetessa, la quale ha dato alla stampa un insieme di poesie attinenti le fasi della vita, in una visione tutta al femminile e con particolare riferimento all’adolescenza e maturità.

Limpido cielo blu: il programma della serata

“Limpido cielo blu…” questo il titolo dell’evento presso la settecentesca chiesa della Mercè, edificio storico e di culto, costruito intorno al 1774, cornice per la presentazione che prevede il saluto del dott. Enzo D’Agata e della referente Gruppo Artisti Maria Pia Cristaldi per Aci S. Antonio Riparte, una conversazione con don Angelo Milone – parroco Aci S. Antonio, il dott. Francesco Gennaro, Giuseppe Livoti – giornalista, la lettura dei testi con l’attrice Cinzia Messina, i brani musicali eseguiti da Silvia Ielo ed Elena Benedetto, gli interventi della compagnia teatrale “I distrattori” con Francesco Sorbello e Salvo Di Bella.

Una serata che tra musica, poesia, indagine umana, sociale e religiosa, contribuirà a raccontare il mondo delle donne nel contemporaneo.