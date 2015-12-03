A Cosenza la presentazione del libro ‘Il lillà bianco’

Sabato 5 dicembre 2015, alle ore 17.00, a Cosenza, nella prestigiosa Sala “Gullo” della Casa delle Culture, sarà presentato Il lillà bianco – Liliana (The Writer Edizioni), un interessante volume di Marlisa Albamonte.

Interverranno all’iniziativa, moderata dallo scrivente: Rosaria Succurro, assessore comunale; Elvira Graziani, direttrice della Biblioteca Nazionale di Cosenza e l’autrice.

Questo romanzo, come il precedente L’ho fatto per amore – Giulia, ha una narrazione veloce, semplice, diretta. Racconta momenti di vita vissuta, con garbo e sensibilità. Il lavoro di Marlisa Albamonte è utile proprio in periodi come questi dove si impone l’ossessiva affermazione del denaro e della carriera e l’umanità, la fragilità delle persone viene considerata se non negativa, almeno marginale.

Il volume si pregia di un’appropriata prefazione, curata da Elvira Graziani.