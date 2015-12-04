Domani la presentazione del romanzo di Benito Patitucci
L'associazione Anassilaos presenta alla Sala di San Giorgio al Corso il romanzo che ricostruisce una storia vera legata al terremoto del 1908
04 Dicembre 2015 - 10:07 | di Vincenzo Comi
Promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos si terrà sabato 5 dicembre alle ore 18,00 presso la Sala di San Giorgio al Corso, nell’ambito degli Incontro con l’Autore promossi dal Sodalizio reggino, la presentazione del romanzo di Benito Patitucci: “L’ultima gemma/una storia vera”.
Una storia appassionante e avvincente che ripropone ancora una volta un tema legato alle vicende del terremoto del 28 dicembre 1908 che ancora, centosette anni dopo, vive nella “memoria storica” dei reggini attraverso i ricordi, tramandati di padre in figlio, di coloro che hanno vissuto sulla propria pelle quell’evento terribile.
Si tratta di un romanzo ma nello stesso tempo di una storia vera ricostruita attraverso le testimonianze raccolte dall’autore.
A presentare l’opera, dopo l’intervento introduttivo di Lilly Arcudi, sarà la prof.ssa Francesca Neri.
Interverrà anche Alessandra Patitucci. Passi scelti del romanzo saranno letti da Pina De Felice, Antonella Postorino, Nanni Barbaro, Giacomo Marcianò.
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