Scuole in fermento per il kolossal musicale Romeo e Giulietta

Dopo il successo dei Promessi Sposi, è subito partita l’adesione di molti Istituti Scolastici dell’intera provincia e di tutta la regione per le repliche mattutine del nuovo kolossal musicale in arrivo al Palacalafiore di Reggio Calabria: “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo” prodotto da David Zard, che andrà in scena dal 4 al 6 febbraio 2016 con uno strepitoso cast, ben tredici autoarticolati di scenografie e, ancora una volta, l’organizzazione di Ruggero Pegna.

A poco più di due anni dall’indimenticabile prima all’Arena di Verona in diretta Rai, l’eccezionale trasposizione musicale della maestosa opera shakespeariana chiuderà i battenti con questa prima e unica tappa in Calabria, dopo aver toccato le principali Città italiane.

Prevendita e prezzi speciali per scuole e gruppi

Oltre alla prevendita per i tre spettacoli serali con inizio alle ore 21, è già corsa ai biglietti anche in moltissime scuole per le due repliche del 5 e 6 febbraio alle ore 10.30 riservate agli studenti, al prezzo speciale “scuole” di euro 13.50 a biglietto, come avvenuto per i recenti spettacoli de “I Promessi Sposi”.

Per i serali, sono anche previsti sconti del 10% per comitive di almeno venticinque persone. Per la prenotazione di scuole e gruppi, comunicano dall’organizzazione, bisogna rivolgersi esclusivamente alla segreteria della Show Net di Ruggero Pegna, tel. 0968441888 mail info@ruggeropegna.it.

In questi due anni “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo” ha totalizzato oltre trecentomila spettatori, stabilendo nuovi record: 45 artisti, un palco di 550 metri quadrati, 23 cambi scena, oltre 270 costumi, 40 tecnici impiegati ogni sera dietro le quinte, 15 persone di produzione, 6 specialisti della comunicazione, 120 operai, 13 bilici necessari per il trasporto delle imponenti scenografie.

Il cast dello spettacolo

Eccezionale il cast, ricco di big della canzone e dello spettacolo: Federico Marignetti sarà “Romeo”, Giulia Luzi “Giulietta”, Vittorio Matteucci, protagonista di tutte le maggiori opere musicali italiane, nel ruolo del “Conte Capuleti”, Luca Giacomelli Ferrarini “Mercuzio”, Gianluca Merolli “Tebaldo”, Silvia Querci “la Nutrice”, Leonardo di Minno “il Principe”, Roberta Faccani, ex voce dei Matia Bazar, sarà “Lady Montecchi”, Barbara Cola, nota al grande pubblico per il suo successo da solista, vestirà i panni di “Lady Capuleti”, Riccardo Maccaferri “Benvolio”, Giò Tortorelli “Frate Lorenzo”. Completerà il cast, il folto corpo di ballo diretto impeccabilmente dalla coreografa Veronica Peparini. Un cast straordinario che in questi mesi ha incantato un pubblico eterogeneo e variegato, dai grandi artisti del panorama italiano che hanno assistito al musical, agli oltre 32.000 studenti accorsi da tutta Italia per le matinée. Le musiche originali sono di Gerard Presgurvic, i testi di Vincenzo Incenzo e la regia di Giuliano Peparini, tra i registi e coreografi più innovativi al mondo, già Primo Ballerino al Ballet National de Marseill.

Partita col botto anche la prevendita per l’unica tappa in Calabria dell’attesissimo tour di Aldo, Giovanni e Giacomo, in programma sempre al Palacalafiore di Reggio Calabria il prossimo 19 maggio 2016. Tutte le informazioni sono reperibili al sito www.ruggeropegna.it.