Sabato 12 dicembre l’inaugurazione della Mostra Filatelica ‘La Storia del Giubileo’

Sabato 12 dicembre alle 10 negli spazi di Poste Italiane si inaugura la rassegna sugli Anni Santi, con annullo filatelico speciale e una cartolina in omaggio ai partecipanti

Sabato 12 dicembre alle ore 10,00 presso il Palazzo di Poste Italiane, in occasione dell’Anno Santo della Misericordia e dell’apertura della Porta Santa in Reggio Calabria, sarà inaugurata la Mostra Filatelica “La Storia del Giubileo” realizzata dall’Associazione Culturale Anassilaos con lo speciale annullo filatelico dell’evento.

La manifestazione promossa dalla Filiale di Poste di Reggio Calabria e dal Sodalizio reggino ripercorre la storia degli Anni Santi Ordinari, dal 1300 all’anno 2000, con una scelta degli Anni Santi Straordinari promossi nel corso dei secoli – basti pensare, nel Novecento, agli Anni della Redenzione indetti da Papa Pio XI (1933) e Giovanni Paolo II (1983) -, delle indulgenze speciali tuttora in vigore (la Perdonanza voluta da Celestino V nel 1294 e la Porziuncola concessa da Papa Onorio III a San Francesco) fino agli anni giubilari speciali (l’Anno Mariano del 1904 di Pio XI, del 1954 di Pio XII, del 1987 di Giovanni Paolo II, l’Anno Paolino di Benedetto XVI).

Una mostra rigorosamente storica basata sule bolle con cui i Pontefici avevano indetto il Giubileo con una presenza di valori bollati emessi per celebrare l’evento. Per la circostanza l’Anassilaos ha realizzato una cartolina riproducente un acquerello del giovane artista Alessandro Allegra che sarà donata ai partecipanti.

All’inaugurazione interverranno Mons. Filippo Curatola, del Capitolo Metropolitano dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria, e il Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, Assessore Cultura e Legalità Provincia di Reggio Calabria.