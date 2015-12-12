Gigi Di Biagio in Calabria per il convegno organizzato dall’Aipac

“Quale confine tra la resistenza specifica e la resistenza speciale nel settore giovanile”: Ci sarà anche il commissario tecnico della nazionale Under 21 italiana, Gigi Di Biagio, al convegno organizzato dalla Associazione italiana preparatori atletici – Calabria (Aipac), presieduta dal prof. Giovanni Saffioti, in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti. La manifestazione si terrà il prossimo 16 dicembre alle ore 17 e 30 presso il Centro di formazione federale Figc – Lnd di Catanzaro.

Il tema: preparazione fisica nel calcio giovanile

«Il convegno – spiega Saffioti – mira a tracciare un parallelo e un confronto sulla metodica della preparazione fisica nel calcio moderno. In modo più specifico mette a confronto il metodo tradizionale, dove sulle le esercitazioni si basavano esclusivamente a secco cioè senza l’utilizzo della palla, e la nuova metodologia che, attraverso la potenza metabolica e l’utilizzo di software particolari, come ad esempio i Gps valutano il carico del lavoro. Da questa esigenza nasce il dibattito se è meglio costruire l’atleta del settore giovanile attraverso un metodo che tiene in considerazione le varie tappe dell’accrescimento e le diverse forme delle capacità condizionali in modo particolare la forza e la resistenza, oppure proporre in forma globale utilizzando esercitazioni più specifiche al gioco del calcio».

L’Aipac ha lo scopo di creare confronto, dibattito e informazione sul territorio. «La Calabria oltre ad avere poche società professionistiche, ha anche un handicap geografico, infatti se si vuole assistere ad eventi del genere bisogna spostarsi dovendo affrontare evidenti costi. Noi, invece, diamo l’opportunità attraverso questi incontri di azzerare qualsiasi costo, quindi diamo un informazione e un dibattito gratuito che ha come fine unico la crescita del movimento calcistico regionale». La chiosa di Saffioti è dedicata alla presenza di Gigi Di Biagio: «La presenza del CT della Nazionale U21 da spessore al nostro evento, lo rende prestigioso visto il ruolo da lui ricoperto, ed ha lo scopo principale di far conoscere le metodologie utilizzate nel laboratorio Italia».

Il programma e i relatori

I lavori, moderati dal prof. Andrea Ferragina, prevedono i saluti di Saverio Mirarchi, Presidente regionale Calabria – Figc/Lnd, e Giovanni Saffioti, preparatore atletico professionista. Quindi seguiranno le relazioni del prof. Domenico Borelli, preparatore atletico del Crotone Calcio, su “Calcio allenamenti e prestazioni”, e dello stesso Giovanni Saffioti su “Dalla resistenza specifica alla resistenza speciale, i diversi stadi del settore giovanile”.