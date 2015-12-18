Sabato all’insegna dell’arte e della poesia

Un sabato denso di iniziative all’insegna dell’arte e della poesia quello che l’Associazione Culturale Anassilaos, quasi a conclusione dell’anno, propone nella giornata di sabato 19 dicembre.

Le opere ispirate alla Divina Commedia

Alle ore 10,00, presso l’Aula Magna del Liceo Artistico Mattia Preti- Alfonso Frangipane di Reggio Calabria, nell’ambito delle celebrazioni per il 750° Anniversario della nascita di Dante Alighieri, si terrà la presentazione delle opere realizzate dagli allievi del Liceo Artistico M. Preti-A. Frangipane di Reggio Calabria, liberamente ispirate a passi della Divina Commedia con la consegna degli attestati di merito agli artisti Iaria Gabriella, De Benedetto Marianna, Corsaro Giulia, Mallamace Gabriela, Zumbo Antonino, Contu Federica, Falcomatà Mariachiara, Giordano Joyce, Russo Giuseppe, Lopez Patrick, Paviglianiti Annalisa, Pirrotta Sara, Azzarà Romana e Pirrotta Sabrina.

Nel corso della manifestazione passi significativi del Poema saranno letti da Paviglianiti Annalisa, Zumbo Antonino e Pirrotta Sabrina della Classe IV Sezione E dello stesso Liceo. All’incontro prenderanno parte l’Avv. Albino Barresi, Dirigente Scolastico del Liceo Artistico M. Preti-A. Frangipane, il Dott. Giuseppe Bova, Presidente del Comitato di Reggio Calabria della Società Dante Alighieri, la Prof.ssa Francesca Neri, studiosa di letteratura, il Dott. Stefano Iorfida, Presidente Associazione Anassilaos.

Il reading di poesia nel pomeriggio

Nel pomeriggio, alle ore 17,30, presso lo Show-Room Laruffa-Luppino di Via Torrione la Sezione Poesia dell’Associazione Culturale Anassilaos propone un libero reading di versi e prose di poeti e scrittori della letteratura universale ispirato al Natale con la partecipazione dei Poeti del Lunedì di Anassilaos: Pina De Felice, Lilly Arcudi, Carlo Menga, Daniela Scuncia, Domenico Nava, Giacomo Marcianò, Mimma Licastro, Sean Cronin, Antonella Postorino, Nanni Barbaro, Nanà Lo Giudice, Pietro Rossetti, Mimma Iannò, Pino Papasergio, Francesca Neri.