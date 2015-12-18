A Tropea la silloge U RICRIJU R’U ME’ CORI di Rocco Nassi

Sabato 19 dicembre, alle ore 18:30, la Libreria “Profumo di Libri” di Tropea presenta la silloge dialettale “U ricriju r’u me’ cori” di Rocco Nassi (Disoblio Edizioni).

Alla presentazione interverranno: Virginia Celano (Profumo di Libri), Prof. Pasquale De Luca (Poeta e Presidente Onde Mediterranee), Salvatore Bellantone (Editore). Sarà presente l’Autore.

Nella silloge U RICRIJU R’U ME’ CORI Rocco Nassi indaga con la parola vernacolare bagnarese le ragioni della decadenza della terra natìa ed esprime la speranza della sua rinascita, possibile quest’ultima soltanto se le nuove generazioni riusciranno a vedere il Meridione d’Italia con gli stessi occhi sognanti del poeta e a parlare la lingua dialettale con la consapevolezza della sua importanza. Le note sono a cura di Giuseppe Antonio Martino.

ROCCO NASSI (Bagnara Calabra, 1963) è un appassionato divulgatore di poesia vernacolare e da anni partecipa attivamente alla vita associativa bagnarese. Fondatore del gruppo Parra e scrivi comu ti fici to’ mamma, collabora con diversi siti di poesia dialettale. Dal 2011 cura il blog rocconassi.blogspot.com. Ha pubblicato: Bagnara rari bellizzi (Ass. Capo Marturano, 2007), Pe’ comu parru scrivu: amari penzeri… (2010), ’I ’sta terra parru d’amuri (Caravilla, 2012). Per Disoblio ha già pubblicato No’ esti na źannella (2014). Attualmente, vive e lavora a Bagnara Calabra.