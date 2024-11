Al T hotel di Lamezia Terme il premio “Bronzi di Riace 2015”

Sarà assegnato domenica 20 dicembre alle ore 10,30 al Thotel di Feroleto Antico di Lamezia Terme (CZ) il premio “Bronzi di Riace 2015”. La manifestazione è organizzata dalla Fita Calabria ed arriva al culmine di una lunga rassegna teatrale che ha visto partecipare quasi tutte le compagnie teatrali amatoriali calabresi affiliati alla federazione.

Nei giorni scorsi sono state comunicate le nomination che prevedono il premio al miglior attore protagonista, alla migliore attrice protagonista, al miglior attore caratterista, alla migliore attrice caratterista, al miglior attore non protagonista e alla miglior attrice non protagonista. Previsto un premio anche per la migliore regia, la migliore scenografia e i migliori costumi.

Infine sarà assegnato il premio come migliore spettacolo alla compagnia che rappresenterà la Calabria al Gran Premio Nazionale della Fita.

Saranno presenti il Presidente Nazionale Carmelo Pace, il consigliere nazionale della Fita Giuseppe Minniti, il presidente regionale della Fita Consolato Latella e i vertici dei comitati provinciali della Federazione e moltissimi ospiti.