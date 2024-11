Si terrà il 3 gennaio alle 16:30 lo spettacolo per i più piccoli Little Pier e le storie ritrovate alle Officine Miramare, via Fata Morgana, 1.

Storie raccontate in musica dal noto cantautore Pier Cortese accompagnato dal violino di Andrea di Cesare e dalle illustrazioni di Mauro delli Bovi.

Seguirà la merenda offerta da Little Pier e omaggi del WWF che si e’ unito alla iniziativa.

Vi aspettiamo numerosi!

Vacanza e’ stare insieme alla famiglia giocando.

(info e prenotazioni 3356678584 / 3397383788)

https://www.facebook.com/events/1129815630362106/