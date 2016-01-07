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Al Teatro della Girandola lo spettacolo ‘Ali’

Una buffa clochard di nome Mimì protagonista dello spettacolo per ragazzi in scena il 9 e il 10 gennaio al Teatro della Girandola

07 Gennaio 2016 - 13:18 | di Vincenzo Comi

Spettacolo Ali con Sara Gagliarducci, Compagnia Teatro Brucaliffo, per la rassegna Teatro Ragazzi

Al Teatro della Girandola  per la rassegna Teatro Ragazzi giorno 9 gennaio  alle ore 18:00 e in replica domenica ore 18:00 andrà in scena lo spettacolo “ALI” di e con Sara Gagliarducci – Compagnia Teatro Brucaliffo.

Spettacolo “Ali”

Protagonista di questo spettacolo è una buffa clochard, Mimì, che aspetta da 50 anni il suo amato che è partito per cercare lavoro. Lo aspetta giorno e notte su quella panchina dove si sono baciati per la prima volta quando erano due ragazzi. Alla fine si ricongiungeranno ma solo nei sogni. Attraverso la figura comica e poetica del clown, in un alternarsi di attrazioni e narrazione, tra bolle di sapone e oggetti animati, Mimì coinvolgerà il pubblico portandolo nel meraviglioso mondo delle emozioni raccontando con ironia e delicatezza tematiche fondamentali del sentire umano: l’amore, l’attesa, la solitudine, la gioia di vivere. In sintonia con la storia e il personaggio, oggetti, scenografia e costumi sono interamente realizzati con materiali di recupero.

Età consigliata: dai 6 anni in su

E’ consigliata la prenotazione. Per informazioni 3207042460info@pagliacciclandestini.it
Teatro della Girandola
Indirizzo: via Muratori 2/C, Reggio di Calabria

Ali di Sara Gagliarducci, Compagnia Teatro Brucaliffo al Teatro della Girandola

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