La Viola vince in rimonta contro Omegna

Importante vittoria della Bermè Viola Reggio Calabria in casa contro Paffoni Omegna. La squadra di coach Benedetto dopo un ottimo avvio subisce un break che porta gli ospiti, con principale protagonista l’esperto Iannuzzi, in vantaggio. Dopo tanti parziali favorevoli in alternanza alle due squadre, ci si ritrova allo stesso punteggio. La grinta e la determinazione dei giocatori neroarancio con in primis Anthony Dobbins nell’ultimo quarto fanno si che i due punti, seppure al fotofinish, vadano ai reggini che vincono col punteggio di 85-80. Nella conferenza stampa post partita si sono presentati il Direttore Sportivo Gaetano Condello ed il Presidente Giusva Branca che all’unisono ribadiscono la voglia di fare bene da parte di tutta la società, con la chiara convinzione che insieme si raggiungono i risultati ed allo stesso tempo insieme si perde. Interessante disamina del match da parte di Roberto Rullo. Lo stesso afferma come la squadra abbia acquisito la sicurezza necessaria per vincere le partite. Chiude il coach Giovanni Benedetto confermando quanto detto in precedenza dalla dirigenza e ribadendo come la squadra stia lavorando bene e potrà continuare a risalire la china.

La Viola si trova dunque, di fronte i Playoff, ma allo stesso tempo dietro di sé a soli due punti la zona Playout. Prossimo impegno domenica 24 gennaio in trasferta contro la capolista Scafati.

TABELLINO

Bermè Viola Reggio Calabria-Paffoni Omegna 85-80 (18-20; 20-23; 21-18; 24-19)

VIOLA: Rullo 17, Crosariol 18, Brackins 10, Spinelli 5, Dobbins 20, Freeman 11, Costa, Lupusor 4, Pandolfi, Sindoni.

Coach: G. Benedetto

OMEGNA: Moore 9, Iannuzzi 13, Casella 13, Smith 18, Zanelli 9, Vildera, Cappelletti 14, Galmarini 2, Banach, Gurini 2.

Coach: A. Magro

Arbitri: A. Nicolini, P. Pecorella, C. Mottola