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La Vis fa visita alla Nuova Jolly. Esordio per Antonio Fazio

Nel derby tutto reggino di serie C Silver la capolista Vis sfida la Nuova Jolly e presenta l'esordio di Antonio Fazio

20 Gennaio 2016 - 09:45 | di Domenico Suraci

Marco Costantino, play della Vis Reggio Calabria, in azione

Scende in campo la serie C Silver nel secondo turno infrasettimanale del campionato che si aprirà stasera con l’anticipo fra Ymca Siderno e Basket Villa. La Vis Reggio Calabria gioca domani in casa della Nuova Jolly in un derby tutto reggino che si annuncia altamente spettacolare e dagli elevati contenuti tecnici e agonistici. Il quintetto di coach Dattola davanti al pubblico amico è compagine temibile e farà di tutto per dare alla capolista il primo dispiacere stagionale. La Vis, dal canto suo, è intenzionata a proseguire nel percorso netto fatto di sole vittorie e non vuole fare sconti a nessuno. Nelle fila bianco/amaranto ci sarà l’atteso esordio del play/guardia siciliano Antonio Fazio, ex Green Basket Palermo. È infatti arrivato il transfert dalla Lega e il neo acquisto della Vis potrà finalmente scendere sul parquet con i suoi nuovi compagni. Sfida nella sfida quella fra l’inglese James Warwick e il jollino (ex di lusso) Riccardo Costa, i due migliori realizzatori del campionato. Il play della Vis, Marco Costantino, presenta così il derby: “Non sarà una partita semplice, visto che la Nuova Jolly è una squadra che si fa rispettare specie in casa, dove storicamente dà il meglio di sé. Dovremo stare attenti in particolare alle loro soluzioni offensive e a Riccardo Costa, uno dei migliori cecchini del torneo. Ci stiamo preparando bene e, come sempre, daremo il massimo per mantenere l’imbattibilità stagionale e proseguire il nostro cammino”. All’andata (era il 4 novembre) la Vis s’impose al PalaBotteghelle col punteggio di 89-67, portando ben cinque uomini in doppia cifra. Palla a due alle 19.30 di domani alla palestra “Piero Viola” (ex Scatolone). Arbitrerà la coppia composta da Roberto Viglianisi di Villa San Giovanni e Francesco Gallo di Reggio Calabria.

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