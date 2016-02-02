Il CIS promuove la tavola rotonda ‘Rut: quando il dialogo crea legami per la vita’

Per il ciclo “I grandi personaggi della Bibbia e storia della Chiesa”, mercoledì 3 Febbraio 2016, alle ore 18.00, nella sala della chiesa di San Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la tavola rotonda “Rut: quando il dialogo crea legami per la vita”.

Interverranno: Frate Eugenio Clemenza (F.O.M.), Giuseppe Palamara (Diacono), Emilia Serranò (già docente di Filosofia). Dirige: Gianfranco Cordì (docente di Filosofia). Il libro di Rut descrive la storia della moabita Rut, modello di pietà e bisnonna del futuro re Davide, ambientata nella Giudea nell’XI secolo a. C.. Nella tradizione cristiana il libro di Rut viene letto nel contesto dell’Avvento, non solo perché i fatti si svolgono a Betlemme, luogo di nascita di Gesù, ma soprattutto perché il ruolo centrale è giocato da goel, il Redentore, atteso e cercato in quanto unico che possa risollevare i destini di una storia apparentemente destinata al fallimento. Gli aspetti letterari del libro sono stati ampiamenti celebrati nel tempo (Herder, Goethe).