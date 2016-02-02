Il CIS promuove la tavola rotonda ‘Rut: quando il dialogo crea legami per la vita’
Per il ciclo sui grandi personaggi della Bibbia, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria dedica un incontro al libro di Rut
02 Febbraio 2016 - 10:02 | di Vincenzo Comi
Per il ciclo “I grandi personaggi della Bibbia e storia della Chiesa”, mercoledì 3 Febbraio 2016, alle ore 18.00, nella sala della chiesa di San Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la tavola rotonda “Rut: quando il dialogo crea legami per la vita”.
Interverranno: Frate Eugenio Clemenza (F.O.M.), Giuseppe Palamara (Diacono), Emilia Serranò (già docente di Filosofia). Dirige: Gianfranco Cordì (docente di Filosofia). Il libro di Rut descrive la storia della moabita Rut, modello di pietà e bisnonna del futuro re Davide, ambientata nella Giudea nell’XI secolo a. C.. Nella tradizione cristiana il libro di Rut viene letto nel contesto dell’Avvento, non solo perché i fatti si svolgono a Betlemme, luogo di nascita di Gesù, ma soprattutto perché il ruolo centrale è giocato da goel, il Redentore, atteso e cercato in quanto unico che possa risollevare i destini di una storia apparentemente destinata al fallimento. Gli aspetti letterari del libro sono stati ampiamenti celebrati nel tempo (Herder, Goethe).
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