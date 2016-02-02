Al Museo Magna Grecia la mostra ‘Quello che le donne non dicono’
Un'immagine, uno sguardo può dire più di mille parole: la mostra del Comitato Pari Opportunità sul tema della violenza sulle donne
02 Febbraio 2016 - 17:29 | di Vincenzo Comi
Il Comitato Pari Opportunità – Avvocati di Reggio Calabria, nell’ambito degli eventi organizzati in occasione della Celebrazione del 67° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ha allestito la mostra fotografica dal titolo “Quello che le donne non dicono”, quale campagna di sensibilizzazione sul tema della Violenza sulle donne.
…Perché a volte un’immagine, uno sguardo può essere più eloquente e penetrante di mille parole.
L’inaugurazione della mostra avrà luogo presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria in data 02.02.2016 alle ore 17:00.
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