Le Muse: gli appuntamenti di Venerdi 5 e domenica 7 febbraio

Continuano le manifestazioni del “Laboratorio delle Arti e delle Lettere – Le Muse” di Reggio Calabria che per questa settimana prevedono come ogni primo venerdi del mese alle ore 19 “I Videodibattiti…i 10 comandamenti”.

Il dibattito su lavoro e precarietà

Nello scorso appuntamento dedicato al comandamento –ricordati di santificare le feste – a cura dell’attenta esperta Paola Abenavoli – critica cinematografica, l’opinionista è stata la presidente Fidapa di Reggio Calabria – Bruna Siviglia. Il dibattito è stato incentrato -ricorda Giuseppe Livoti presidente Muse – sulla precarietà del lavoro e dei sentimenti, prendendo spunto dalla frase di Papa Francesco pronunciata proprio in relazione a questo comandamento ed a quel riposo di cui l’uomo ha diritto, ma che oggi sembra sfuggire, proprio perché il lavoro non c’è, c’è solo precarietà ed incertezza. Sulla base di questo discorso pronunciato dal Papa, il videodibattito ha proposto un percorso per analizzare come il cinema ha trattato, nel corso del tempo, il tema del lavoro, della precarietà e dello sfruttamento: da “Tempi moderni” di Chaplin, alla commedia all’italiana, ai film stranieri, come “Tra le nuvole” o numerosi film francesi, fino alla commedia italiana di oggi, che sta cercando di affrontare temi attuali con un tono nuovo: da “Generazione 1000 euro”, a “Smetto quando voglio”, da “Tutta la vita davanti”, a “Noi e la Giulia” e “Gli ultimi saranno gli ultimi”. E la Siviglia ha messo in evidenza uno scritto legato ai propri affetti, parole molto personali, familiari in cui si evince …che santificare le feste ci restituisce il senso proprio dell’agire umano: un umile servizio all’Altro, che non pretende “utili”, ma ricolma il cuore di pienezza e pace…

Venerdi 5, opinionista della serata sarà la psicologa e psicoterapeuta Antonella Giglietto mentre il comandamento del mese è “Non avrai altro Dio all’infuori di me”

Teste sculture e teste pensanti la domenica

Il tradizionale incontro domenicale delle 18, invece, questo fine settimana, vedrà la conversazione “Teste sculture e teste pensanti” e parteciperanno Vincenzo Nociti – dirigente medico ospedaliero responsabile struttura U.V.A, Angelo Vecchio Ruggeri – dirigente scolastico, Eugenio Marino – direttore GSnews, Giuseppe Fata – presidente Camera Nazionale Giovani Fashion Designer e Creative Director Head Sculpture International Art Designer con una mostra di teste ispirate ad icone della moda , dell’arte, della letteratura.